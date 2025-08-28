A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas

Cetam abre 8.886 vagas em 135 cursos gratuitos de Qualificação Profissional em Manaus

A iniciativa busca ampliar oportunidades de capacitação para quem deseja ingressar ou se consolidar no mercado de trabalho.

Por Jonas Souza

28/08/2025 às 14:29

Notícias do Amazonas  – O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) anunciou, nesta sexta-feira (29/08), a abertura de 8.886 vagas em 135 cursos gratuitos de Qualificação Profissional na capital amazonense. As inscrições serão realizadas de forma on-line nos dias 3 e 4 de setembro de 2025, exclusivamente pelo site do Cetam.

A iniciativa busca ampliar oportunidades de capacitação para quem deseja ingressar ou se consolidar no mercado de trabalho, oferecendo formações presenciais em diferentes áreas.

Inscrições on-line

Os interessados deverão se inscrever pelo site do Cetam, no período das 7h do dia 3 até as 23h59 do dia 4 de setembro (horário de Manaus). Cada candidato poderá optar por apenas um curso.

Antes da inscrição, é obrigatório ter cadastro no Portal do Candidato, onde deverão ser informados dados pessoais e anexados documentos como CPF, RG e comprovante de escolaridade. O registro é permanente e pode ser feito a qualquer momento, sendo recomendado que o candidato realize o procedimento com antecedência.

Pré-requisitos

Para participar, é necessário atender à idade mínima e à escolaridade exigida para o curso escolhido, além de ter disponibilidade para frequentar as aulas presenciais. Candidatos estrangeiros precisam apresentar documentos migratórios válidos, e pessoas com deficiência devem comprovar a condição com laudo médico ou carteira de PcD no ato da matrícula.

Matrícula presencial

Os selecionados deverão comparecer presencialmente à unidade do Cetam escolhida para confirmar a matrícula, apresentando os documentos exigidos no edital. A ausência no prazo estabelecido resultará na perda da vaga.

Início das aulas

As aulas estão previstas para começar no dia 22 de setembro de 2025. Todas as etapas — inscrição, matrícula e certificação — são gratuitas.

Vagas de reserva e remanescentes

Além das vagas regulares, será formada uma lista de reserva para candidatos que poderão ser convocados em caso de desistência ou irregularidades na matrícula. Havendo vagas remanescentes, elas serão ofertadas diretamente à comunidade.

