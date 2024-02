Cetam abre Ano Letivo dos Cursos Técnicos em Manaus

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) realiza a abertura do Ano Letivo dos Cursos Técnicos na capital do estado, nesta segunda-feira (19/02). O evento marca o retorno das atividades para 1.913 alunos distribuídos em 51 cursos técnicos e 81 turmas, que agora ingressam na fase final de formação, iniciada em 2023.

A atividade acontece às 10h, no Instituto Benjamin Constant (IBC), localizado na avenida Ramos Ferreira, 991, Centro (ao lado do Instituto de Educação do Amazonas-IEA).

O evento marca o início das atividades acadêmicas nas unidades do Cetam da capital em 2024.

Os cursos técnicos oferecidos pelo Cetam desempenham um papel fundamental na preparação dos alunos para o mercado de trabalho, proporcionando habilidades práticas e conhecimentos especializados em diversas áreas.

Com uma variedade de programas disponíveis, o Cetam continua comprometido em oferecer uma educação de qualidade que atenda às necessidades do mercado de trabalho e promova o desenvolvimento econômico da região.

Cetam

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) é uma instituição de ensino pública que oferece cursos técnicos e de qualificação profissional para a população do estado do Amazonas totalmente gratuitos.

Fundado com o objetivo de promover a educação técnica e tecnológica, o Cetam desempenha um papel crucial no desenvolvimento socioeconômico da região, capacitando indivíduos para ingressarem no mercado de trabalho e contribuírem para o crescimento sustentável da comunidade.

Redação AM POST