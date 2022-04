Cetam abre quase 20 mil vagas em cursos no Amazonas

Redação AM POST

O Governo do Estado, por meio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), vai ofertar 19.800 vagas, divididas em 59 cursos de qualificação profissional, para 61 municípios amazonenses.

As inscrições acontecerão de 2 a 4 de maio, das 8h às 23h59, pelo endereço https://cursos.cetam.am.gov.br. Os interessados devem fazer, previamente, o cadastro no Portal do Candidato (https://inscricao.cetam.am.gov.br). Mais informações no edital que encontra-se no site do Cetam: https://cetam.am.gov.br.

As aulas acontecerão de forma remota e iniciarão no dia 16 de maio. Entre os cursos estão: Agente de desenvolvimento socioambiental; Agente de inspeção da qualidade; Atendimento ao cliente; Cálculo e diluição de medicamentos; Design para mídias sociais; Elaboração de plano de negócios; Marketing para negócios digitais; Organizador de eventos; Auxiliar de biblioteca; Língua brasileira de sinais – intermediário; e Fotografia.

Segundo o diretor-presidente do Cetam, Prof. Dr. José Augusto de Melo Neto, é uma determinação do governador Wilson Lima a intensificação da oferta de cursos no interior do Amazonas. O objetivo, conforme o professor, é garantir qualificação de mão de obra e geração de renda.