Cetam atinge a marca de mais de meio milhão de vagas

Mais de meio milhão de vagas em cursos foram oferecidas pelo Governo do Estado, no período de 2019 a 2022. A marca foi alcançada por meio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) que oferta, gratuitamente, para a capital e os 61 municípios amazonenses, cursos de qualificação profissional, cursos técnicos e especializações técnicas.

Garantir educação profissional e tecnológica de qualidade para Manaus e todo o interior do Amazonas é uma determinação do governador Wilson Lima. E isso vem sendo seguido à risca pela direção do Cetam, que a cada oferta de novas vagas contempla candidatos da capital e dos municípios.

Somente no primeiro semestre de 2022, o Cetam chegou a 146 mil vagas. Com as 355 mil oferecidas entre 2019 e 2021, o Governo do Amazonas chega à marca de 501 mil vagas. “Esse é um número importante que demonstra, na prática, o compromisso com a ampliação da oferta de educação profissional e tecnológica”, ressalta o diretor-presidente do Cetam, Prof. Dr. José Augusto de Melo Neto.

De acordo com ele, os cursos do Cetam oportunizam mudança de vidas por meio da qualificação que gera emprego e renda. “A oferta de vagas pelo Cetam foi incrementada na gestão Wilson Lima, que viu nas qualificações oferecidas pela autarquia a possibilidade de fomentar emprego e renda em Manaus e, principalmente, no interior do Amazonas.”

Em 2018, a oferta de vagas ficou em pouco mais de 174 mil. Já no ano anterior, 2017, não chegou nem a 100 mil vagas. Ficou em 92.689. A atenção dada à educação profissional e tecnológica pelo atual governo começou logo em no primeiro ano de gestão. Em 2019 foram ofertadas 127.856 vagas.

Guia Metodológico – Em 2020, ano em que iniciaram os casos de Covid-19, mesmo com todas as limitações sanitárias foram ofertadas 55.203 vagas. Em 2021, no auge da pandemia, o Cetam formatou uma metodologia de ensino remoto (on-line e híbrido), possível graças à criação do Guia Metodológico do Ensino Remoto.

Neste ano foram ofertadas 172.454 vagas. E em 2022, somente nesse primeiro semestre, o governo já ofereceu 146 mil vagas. E outras mais estão sendo programadas para até o fim deste ano que, com certeza, irão estabelecer um novo recorde de atendimento.