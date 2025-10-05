Cetam mantém abertas as inscrições para 5,7 mil vagas em cursos técnicos e especializações; saiba como participar

Notícias do Amazonas – O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) reforçou o alerta aos candidatos interessados em participar do processo seletivo para cursos técnicos de nível médio e especializações técnicas, que seguem com inscrições abertas até o dia 9 de outubro (quinta-feira). No total, são ofertadas 5.726 vagas gratuitas em diversas áreas, distribuídas entre Manaus e 26 municípios do interior do Estado.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site da Comissão Permanente de Concursos (Copec), no endereço www.concursoscopec.com.br , sem cobrança de taxa. Nesta edição, a seleção dos candidatos será feita por meio de uma prova escrita de Português e Matemática do Ensino Médio, marcada para o dia 23 de novembro de 2025.

Seleção e orientações aos candidatos

De acordo com o Cetam, a obtenção das vagas não seguirá ordem de inscrição, e todos os registros feitos dentro do prazo serão considerados. A classificação final dependerá exclusivamente do desempenho na avaliação escrita, o que garante igualdade de oportunidades para todos os participantes.

A instituição também recomenda que os candidatos leiam atentamente o edital e preencham o formulário de inscrição com calma, evitando erros e inconsistências. No site da Copec, é possível consultar detalhes sobre os cursos, pré-requisitos, cronograma completo e lista de documentos exigidos.

Novos cursos e retorno de formações

O certame traz 4.738 vagas para cursos técnicos e 988 para especializações técnicas, abrangendo tanto a capital quanto o interior do Amazonas. Entre as novidades desta edição, o Cetam anunciou a abertura de três cursos inéditos:

Técnico em Inteligência Artificial

Técnico em Programação de Jogos Digitais

Técnico em Alimentação Escolar

Além disso, dois cursos tradicionais voltam a ser ofertados após oito anos sem novas turmas: Técnico em Edificações e Técnico em Prótese Dentária.

O Cetam, referência em formação técnica e profissionalizante gratuita no Amazonas, reforça que os novos cursos buscam atender à crescente demanda do mercado de trabalho por profissionais qualificados em tecnologia, inovação e serviços públicos.

Os resultados e demais etapas do processo seletivo serão divulgados no mesmo portal da Copec, conforme o cronograma oficial.