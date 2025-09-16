Cetam oferece 5,7 mil vagas em cursos técnicos e estreia formação em inteligência artificial

Notícias do Amazonas – O Governo do Amazonas, por meio do Centro de Educação Tecnológica (Cetam), lança edital de Processo Seletivo para cursos técnicos e especializações técnicas na modalidade presencial. As vagas serão para Manaus e interior do estado.

Ao todo serão oferecidas 5.726 vagas, sendo 1.345 para Manaus e 4.381 para o interior do Amazonas, distribuídas em diversas áreas de atuação.

O edital está disponível no site da Comissão Permanente de Concursos (Copec): concursoscopec.com.br

Entre os requisitos básicos para participar do processo seletivo estão o Certificado de Conclusão do Ensino Médio e idade mínima de 18 anos. No caso dos candidatos indígenas, é necessária a apresentação de declaração específica. E para os cursos de especialização técnica, é exigido certificado correspondente.

O processo seletivo será realizado por meio de prova objetiva, no dia 13 de novembro de 2025, baseada no conteúdo programático do Ensino Médio. Pela primeira vez, será oferecido o curso técnico de nível médio em Inteligência Artificial nos municípios de Manaus, Maués, Parintins e Tabatinga.

Inscrições

A inscrição será exclusivamente on-line, no site da Copec, a partir das 10h do dia 25 de setembro, até às 16h do dia 9 de outubro, no horário de Manaus.

