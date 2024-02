Cetam preenche mais de 20 mil vagas no primeiro dia de inscrição de cursos gratuitos EAD

Das 25 mil vagas ofertadas para os cursos de Qualificação Profissional, na modalidade de ensino a distância (EaD), o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) preencheu 20.408 durante as primeiras 24 horas desde o início das inscrições, que começaram às 6h de quinta-feira (15/02). As informações são da empresa Processamento de Dados Amazonas S.A (Prodam), responsável pelo sistema de inscrições.

Segundo a analista de sistema da Prodam Danubia Lustosa, os dois cursos mais procurados foram da área de tecnologia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O curso mais procurado foi o de Informática Básica, que teve as mil vagas preenchidas em uma hora e 22 minutos. Em segundo lugar, ficou o curso de Informática Avançada cujas vagas esgotaram em duas horas e 24 minutos”, afirmou Danubia.

Ainda de acordo com a analista da Prodam, os outros cursos mais procurados foram Rotinas Administrativas, Inspetor de Controle de Qualidade e Inglês para Atendimento Público. “Para todos eles as vagas foram encerradas em menos de cinco horas”, disse.

Para o diretor-presidente do Cetam, Fábio Albuquerque, o resultado traz muita satisfação a todos que trabalharam na elaboração do certame. “É com grande satisfação que a gente recebe a informação que em menos de 24 horas mais de 20 mil vagas foram preenchidas para os cursos EaD. Ninguém imagina como isso é satisfatório para quem planejou e organizou o certame. Então, estamos muito felizes. Eu espero que em mais 24 horas a gente já encerre tudo com sucesso”, destacou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Acessos

Até às 8h desta sexta-feira, o sistema de inscrições do Cetam, disponível em http://cursos.cetam.am.gov.br, registrou mais de 47 mil acessos. Segundo Danubia, apesar da alta procura, não foram registradas nenhuma intercorrência durante o processo.

“Desde 2019, temos trabalhado em uma série de manutenções evolutivas para garantir que as inscrições ocorram sem intercorrências e, mais uma vez, o sistema atendeu às expectativas”, destacou Danubia Lustosa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Inscrições

As inscrições para os cursos seguem disponíveis em cetam.am.gov.br/tudo-sobre-inscricoes/, até às 23h59min desta sexta-feira (16/02). Ao todo, estão sendo oferecidas 25 mil vagas e as inscrições são totalmente on-line. Todos os cursos ofertados pelo Cetam são gratuitos.

Redação AM POST