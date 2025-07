Cetam preenche mais de 26 mil vagas no primeiro dia de inscrições para cursos gratuitos EaD no Amazonas

Notícias do Amazonas – O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) superou a marca de 26 mil vagas preenchidas no primeiro dia de inscrições para seus cursos gratuitos de educação a distância (EaD). A iniciativa busca ampliar o acesso à qualificação profissional em todo o estado.

As inscrições, que começaram na terça-feira (22/07) e seguem até as 23h59 da próxima quinta-feira (24/07), são realizadas exclusivamente pelo site cursos.cetam.am.gov.br. Entre os cursos oferecidos, o de Informática Básica foi o mais procurado e teve todas as 1.600 vagas preenchidas em apenas 1 hora e 54 minutos, segundo dados da Processamento de Dados Amazonas S.A. (Prodam), responsável pelo sistema de inscrição.

Outros cursos com alta demanda foram Informática Avançada, Formação de Tutores, Inglês para Atendimento ao Público e Gestão em Sala de Vacina. Todos esses também tiveram suas vagas esgotadas em menos de 24 horas.

Apesar da procura intensa, até as 8h30 da quarta-feira (23/07), ainda havia 45.737 vagas disponíveis em cursos de diversas áreas. “Há ainda vagas em cursos como Cálculos Financeiros, Noções de Controle de Qualidade, Noções Básicas de Libras e Desenvolvimento Pessoal e Profissional”, informou Danubia Lustosa, analista de desenvolvimento de sistemas da Prodam.

O diretor-presidente do Cetam, Fábio Albuquerque, ressaltou o compromisso da instituição com a formação profissional no Amazonas. “O Cetam surgiu há 22 anos com a missão de levar educação profissional de qualidade para todo o Amazonas. Estamos cumprindo isso. Os cursos EaD são uma oportunidade para pessoas em todos os cantos do estado. Seguimos firmes com nosso objetivo”, afirmou.

Cronograma dos cursos EaD do Cetam:

Inscrições on-line: de 22 a 24 de julho (até 23h59)

Divulgação da lista de pré-inscritos: 25 de julho

Validação dos documentos: 28 a 29 de julho

Envio de login e senha para acesso às aulas: de 28 de julho a 5 de agosto

Início das aulas: 6 de agosto

Término das aulas: 29 de setembro

Os candidatos classificados receberão por e-mail as instruções de acesso à plataforma Avea. Quem não receber o login até o dia 5 de agosto deve entrar em contato com o suporte pelo e-mail: [email protected].