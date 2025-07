Cetam prorroga inscrições para cursos gratuitos EaD

Notícias do Amazonas – O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) anunciou a prorrogação do prazo de inscrições para os cursos gratuitos de Qualificação Profissional na modalidade Ensino a Distância (EaD). Os interessados têm até a próxima terça-feira, dia 29 de julho, para se inscrever exclusivamente pelo site cursos.cetam.am.gov.br.

A iniciativa visa atender prioritariamente moradores do Amazonas. Ao todo, estão sendo oferecidos 46 cursos, sendo 45 no formato autoinstrucional — ou seja, sem a presença de tutores e com necessidade de estudo autônomo — e um curso com mediação de tutores, voltado exclusivamente para candidatos com ensino superior completo.

A seleção dos candidatos será realizada por ordem de inscrição, e cada pessoa poderá se inscrever em apenas um curso. As aulas terão início no dia 6 de agosto e serão ministradas por meio do Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA), a plataforma digital do Cetam.

Os cursos têm carga horária variando entre 20h e 80h. Os participantes que alcançarem o aproveitamento mínimo de 60 pontos receberão certificação digital gratuita.

O edital completo, com todas as informações sobre o processo seletivo, cronograma e lista de cursos disponíveis, pode ser acessado no site oficial do Cetam (www.cetam.am.gov.br), por meio do banner “Tudo sobre Inscrições”.