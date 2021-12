Cetam vai oferecer 250 mil vagas para cursos em 2022 no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Você está preparado para 2022? O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) está e anuncia que irá oferecer o que há de melhor em cursos técnicos, de qualificação profissional e especializações técnicas, todos com acesso gratuito. O Governo do Estado, por meio da direção do Cetam, anuncia as novidades previstas para o próximo ano e que irão beneficiar quem tem interesse em se qualificar e crescer profissionalmente.

Continua depois da Publicidade

A primeira dessas novidades, e certamente a mais esperada, é o aumento do número de oferta de vagas disponibilizadas para a população. A instituição está trabalhando para ofertar 250 mil vagas em 2022, contra as 176.454 oferecidas em 2021. Também irá aumentar as opções de cursos, que passarão de 411 para 500, entre os de qualificação profissional, técnicos e especializações técnicas.

No momento, as necessidades dos alunos estão sendo levantadas pela equipe técnico-pedagógica do Cetam e, ainda no primeiro semestre, o Catálogo de Cursos será atualizado e disponibilizado no site (www.cetam.am.gov.com.br) para consulta.

“A preocupação do Cetam é a mesma do Governo do Amazonas: ampliar e diversificar a oferta de cursos em todo o estado. E é isso que iremos intensificar em 2022”, informou José Augusto de Melo Neto, diretor-presidente do Cetam, frisando que não existe um município amazonense onde o Cetam não esteja presente, formando mão de obra qualificada.

Continua depois da Publicidade

Escola na zona leste – Alunos também poderão esperar por mais espaços físicos, leia-se novas escolas. Em 2022, a zona leste de Manaus ganhará a primeira unidade de educação profissional. Trata-se do Centro Cultural Aníbal Beça, agora sob a direção do Cetam e que passará por reforma e revitalização.

Hoje, na capital, a instituição conta com quatro escolas próprias: Instituto Benjamin Constant (IBC), no Centro; Escola Estelio Dalison, no São Jorge; Escola Francisca Saavedra, na Colônia Oliveira Machado; e a Unidade Galileia, na zona norte. Também está presente em todas as 61 cidades do interior do Amazonas.

Continua depois da Publicidade

O Cetam possui sede própria em Tefé, Itacoatiara, Maués e Tabatinga. Em 2022, vai inaugurar sua sede no município de Benjamin Constant e iniciará a construção de novas unidades em Manacapuru e Parintins. Todas ganharão identidade visual baseada nos aspectos culturais de cada região.

BOX 1: Centro de Gastronomia vai virar realidade

Outra grande novidade para o novo ano é a inauguração do Centro Cultural de Gastronomia do Cetam, localizado no Centro de Manaus. A unidade funcionará em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e abrigará diversos cursos na área.

Continua depois da Publicidade

Outro prédio a ser reformado após passar para o comando do Cetam é o da antiga sede do Instituto Superior de Administração e Economia (Isae), na avenida Djalma Batista. No local serão ofertados cursos técnicos voltados à indústria 4.0.

BOX 2: Novos laboratórios e melhor internet

Em 2022, o Cetam irá implantar laboratórios técnicos em escolas da capital, bem como laboratórios de informática adequados às práticas de cursos como Design e Produção de vídeos. Também serão modernizados os parques de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs).

Será reformado todo o parque de informática da instituição com a aquisição de 2.500 novos computadores. “O ano de 2022 trará a renovação do parque de informática do Cetam, além de internet em todos os municípios”, adiantou o diretor-presidente José Augusto de Melo Neto.

De acordo com ele, o Cetam licitou internet via satélite e, a partir de 2022, o Estado atenderá 100% de suas unidades. “Essa internet vai otimizar o trabalho do Cetam em todos os municípios amazonenses, possibilitando mais interação e maior aprendizagem dos estudantes”, disse José Augusto.

“Vamos equipar nossas unidades próprias e também os ambientes abrigados em espaços cedidos via parcerias. Assim, serão facilitadas as aulas on-line, as videoconferências, cursos de informática e demais serviços que necessitem de conexão”, destacou o diretor-presidente.