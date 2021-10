Cetam Zona Norte é inaugurado e vai atender 9 mil alunos em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O governador Wilson Lima inaugurou, nesta quarta-feira (20/10), a maior e mais moderna escola do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), a primeira unidade de educação profissional pública da zona norte de Manaus, área mais populosa da capital. A nova escola tem capacidade para atender 9 mil alunos por ano, sendo 2.250 a cada trimestre, com a oferta de cursos gratuitos.

Continua depois da Publicidade

A inauguração da nova unidade faz parte de um pacote de entregas do governador Wilson Lima para celebrar os 352 anos de Manaus que será comemorado no próximo domingo (24/10).

“Esse é um momento muito importante, é um momento muito feliz para a zona norte, é um momento muito feliz também para mim enquanto cidadão. Quantas vezes eu não passei por aqui e vi essa obra inacabada, quantas vezes eu passei por aqui e vi só as paredes, quantas reclamações eu ouvi, pedidos de moradores e de alunos que queriam uma oportunidade de se qualificar e hoje, junto com a minha equipe, nós temos a oportunidade de realizar esse sonho”, disse Wilson Lima.

Com investimentos de R$ 10.423.543,35, a nova unidade do Cetam tem 3.555,12 m² de área construída, com seis salas de aula, 16 laboratórios, biblioteca, auditório para mais de 100 pessoas e estacionamento coberto. Localizada no conjunto Galileia, bairro Nova Cidade, a escola iniciará as aulas na próxima segunda-feira (25/10) com mais de 2 mil alunos em 43 cursos, na modalidade presencial, em diversas áreas.

Continua depois da Publicidade

A implantação do Cetam Galileia segue a política definida pelo governador Wilson Lima para ampliação e diversificação da educação profissional no Amazonas, com o objetivo de melhorar a qualificação dos trabalhadores para o mercado de trabalho e também incentivar o empreendedorismo.

Desde 2019, a atual gestão já ofertou 272.978 vagas em cursos de qualificação profissional, cursos técnicos e especializações técnicas por meio do Cetam, na capital e interior. Ao todo, foram 411 cursos em diferentes áreas, nas modalidades presencial, remota e a distância.

Continua depois da Publicidade

“Essa iniciativa do Cetam, do Governo do Estado com o Cetam foi ótima para gente. Eu trabalho com decoração de Natal, trabalho decorando residências, decoro empresas, ensino o que sei para as minhas alunas. Aqui é uma oportunidade única para gente trabalhar num ambiente lindo desses, confortável com toda essa estrutura. Vai ser muito bom dar aula aqui”, disse a instrutora de arranjos natalinos, Rosilene Santos.

“A nova escola do Cetam aqui na zona norte traz um impacto é enorme! É a maior escola de educação profissional do Amazonas, que vai ajudar que o Governo do Estado cumpra a meta de ampliar o atendimento, pois serão cerca de 2.250 alunos a cada trimestre, elevando o atendimento em 9 mil alunos por ano”, destacou o diretor-presidente do Cetam, José Augusto de Melo Neto.

Continua depois da Publicidade

Estiveram presentes na inauguração os deputados estaduais Dr. Gomes e Terezinha Ruiz, além dos vereadores de Manaus Elan Alencar, Rosinaldo Bual e Professor Fransuá.

Diferencial – Modernidade e inovação fazem parte da concepção da nova escola. Cada espaço foi projetado inspirado no conteúdo pedagógico que será ofertado, com o uso de grafismos que transmitem sensação de tranquilidade aos alunos e instrutores.

O Cetam Galileia apresenta novidades aos seus alunos desde a entrada. Logo no hall foi instalado um Espaço Kids, para atender os pais que precisarem fazer uso da biblioteca, cujo ambiente foi projetado para tornar a experiência da leitura ainda mais agradável. Também conta com som ambiente com composições feitas exclusivamente para cada espaço, e design inovador.

Estrutura – O Cetam Galileia conta com 16 laboratórios divididos em esmalteria, podologia, culinária, embelezamento, estética, informática, massoterapia, produção cultural e produção de vestuário.

Já no próximo dia 25 de outubro, os mais de 2 mil primeiros alunos da nova unidade vão participar das aulas em cursos diversos, com destaque para Informática Básica e Avançada; Artes com pintura em tecido; Confecção de enfeites natalinos; Iniciação a corte e costura; Libras; Marketing digital nas mídias sociais; Depilação; Agente de portaria e Atendente de farmácia.