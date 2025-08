Cheia afeta mais 139 mil famílias e coloca municípios em situação de emergência no Amazonas

Notícias do Amazonas – Neste domingo, 3, o Governo do Amazonas, através do Comitê Permanente de Enfrentamento a Eventos Climáticos e Ambientais, divulgou um boletim informativo sobre a cheia no estado.

Até o momento, 139.976 famílias foram afetadas, totalizando cerca de 559.886 pessoas impactadas. As nove calhas de rios do Amazonas já estão em processo de vazante.

Conforme os decretos municipais, entre os 62 municípios do estado, 43 estão em Situação de Emergência, 12 em Alerta, um em Atenção e seis em Normalidade.

O governo já enviou 770 toneladas de cestas básicas, 3.300 caixas d’água de 500 litros e 57 mil copos de água potável, além de kits purificadores e uma Estação de Tratamento Móvel (Etam) para diversos municípios.

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar informou que 453 alunos em quatro municípios foram impactados pela cheia, mas continuam com o calendário do programa “Aula em Casa”.

Já a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) enviou 72 kits de medicamentos para várias cidades e uma nova usina de oxigênio para Manicoré, substituindo uma antiga.

A Operação Cheia 2025, iniciada em 16 de abril, continua a prestar assistência humanitária, com monitoramento contínuo realizado pelo Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil, que acompanha os níveis dos rios durante todo o ano.