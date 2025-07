Cheia no AM afeta mais de 130 mil famílias e governo amplia ajuda humanitária em todo o estado

Notícias do Amazonas – A cheia dos rios no Amazonas segue impactando milhares de famílias, mas o Governo do Estado está firme na resposta. De acordo com boletim divulgado nesta segunda-feira (21/07), 133.711 famílias já foram atingidas em todas as regiões, totalizando mais de 534 mil pessoas afetadas pela subida dos rios. Agora, todas as calhas já iniciaram o processo de vazante.

Desde abril, quando a Operação Cheia 2025 foi deflagrada, a Defesa Civil já atendeu 704 comunidades ribeirinhas com ajuda humanitária. Entre os municípios afetados, 42 estão em Situação de Emergência, 13 em Alerta, um em Atenção e apenas seis permanecem em estado de Normalidade.

Entre os itens enviados estão 580 toneladas de cestas básicas, 2.450 caixas d’água, 57 mil copos de água potável, além de kits purificadores e até uma Estação de Tratamento Móvel (Etam) para municípios como Humaitá, Borba, Guajará e Atalaia do Norte.

A área da saúde também entrou em ação: mais de 35 mil pessoas já foram beneficiadas com 72 kits de medicamentos. Em Manicoré, uma nova usina de oxigênio foi instalada, com capacidade quase tripla em relação à anterior. Já Apuí recebeu cilindros extras para garantir o abastecimento hospitalar.

Na educação, 453 alunos foram diretamente impactados em quatro cidades — Anamã, Itacoatiara, Novo Aripuanã e Uarini — mas continuam acompanhando o calendário escolar pelo programa “Aula em Casa”.

Apesar da melhora gradual com o início da vazante, o governo reforça que o monitoramento dos rios é constante, realizado pelo Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil, que acompanha os níveis ao longo de todo o ano.

A cheia ainda preocupa, mas o trabalho de resposta segue ativo e mobilizando estrutura em todo o estado.