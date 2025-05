Cheias no Amazonas já afetam 144 mil pessoas e mobilizam ações emergenciais

Notícias do Amazonas – As nove calhas de rios do Amazonas seguem em processo de cheia, com picos previstos entre março e julho. Até o momento, cerca de 36 mil famílias — aproximadamente 144 mil pessoas — foram impactadas em todo o Estado. A atualização foi divulgada nesta quarta-feira (30) pelo Comitê Permanente de Enfrentamento a Eventos Climáticos e Ambientais.

Segundo o boletim de monitoramento, dos 62 municípios amazonenses, 13 estão em “Situação de Emergência”, 21 em “Alerta” e 28 em “Atenção”. Desde 16 de abril, o governo estadual já enviou 200 toneladas de cestas básicas, 600 caixas d’água de 500 litros, 46.500 copos de água potável fornecidos pela Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama), além de seis kits purificadores de água. A ajuda atende municípios como Humaitá, Manicoré, Apuí e Boca do Acre.

Em comparação ao boletim anterior, Coari, Tefé, Alvarães, Uarini, Maraã, Japurá, Fonte Boa e Jutaí passaram de estado de Atenção para Alerta.

Entre os dias 21 e 23 de abril, a ajuda humanitária para a calha do Madeira beneficiou aproximadamente 26 mil pessoas em Manicoré, Apuí e Humaitá. No dia 26 de abril, a operação se estendeu à calha do Purus, atendendo cerca de 2 mil famílias em Boca do Acre, com a entrega de 40 toneladas de alimentos e água potável.

Saúde reforçada

Na área da saúde, foram enviados 72 kits de medicamentos para Apuí, Boca do Acre, Manicoré, Humaitá, Ipixuna, Guajará e Novo Aripuanã, beneficiando cerca de 35 mil pessoas. Cada kit contém cerca de 100 itens médicos e farmacêuticos.

Além disso, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) entregou, em abril, uma nova usina de oxigênio para o hospital de Manicoré, com capacidade de produção de 30 metros cúbicos por hora, substituindo a antiga usina. Em Apuí, foram enviados seis cilindros de oxigênio como reforço, além de medicamentos e insumos hospitalares.

Operação Cheia 2025

A Operação Cheia 2025 foi oficialmente iniciada em 16 de abril, com o anúncio do governador Wilson Lima sobre o envio de ajuda humanitária à calha do rio Madeira, atendendo primeiramente Humaitá, Manicoré e Apuí — os primeiros municípios a decretarem Situação de Emergência.

O monitoramento dos rios é contínuo e realizado pelo Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil, que acompanha os níveis hidrológicos ao longo do ano para planejar ações de resposta e mitigação dos impactos.