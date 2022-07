Chico Preto apresenta propostas de geração de empregos em Itacoatiara e Manacapuru

Redação AM POST

O ex-deputado e ex-vereador, Chico Preto (Avante), que é pré-candidato ao Senado Federal com apoio do prefeito de Manaus David Almeida, apresentou neste final de semana em Itacoatiara e Manacapuru projetos que poderão aumentar oportunidades de emprego e renda ao povo amazonense. Um dos temas mais debatidos nas visitas foi a expectativa desses municípios da região metropolitana receberem a extensão dos benefícios da Zona Franca de Manaus (ZFM).

Durante a conversa com os cidadãos, Chico Preto, explicou para os cidadãos que a ZFM tem a possibilidade de ajudar a desenvolver economicamente os municípios. “É preciso mostrar ao povo que temos chances de crescimento não apenas econômico, mas que com esse desenvolvimento a saúde, educação, infraestrutura e segurança, ganham, fazendo ter para eles mais qualidade de vida. Vamos levar isso para Brasília”, explicou.

Em Itacoatiara, ele destacou que uma de suas propostas de pré-campanha é a questão da consolidação do porto de deslocamento de carga do município. “Como senador do Amazonas esse será um dos nossos objetivos para podermos avançar com referência a área de infraestrutura portuária. Fazendo de Itacoatiara como uma espécie de “entreposto” para recebimento de mercadorias que chegam no Brasil rumo a Manaus”, disse.

Ainda sobre a pauta da infraestrutura portuária, o pré-candidato garante que essa consolidação vai produzir menos impacto no setor ambiental. “A parada em Itacoatiara poderá gerar mais agilidade, como consequência disso, o impacto ambiental seria menor. Enquanto Manacapuru será o entreposto com todo o Alto Solimões”, afirma.

Chico Preto, voltou a ressaltar que os jovens precisam ser alcançados, falando que o mercado de trabalho precisa de pessoas qualificadas. “Muitos jovens buscam formação profissional com vistas a entrarem cedo nesse mercado tão competitivo. Eles precisam de qualificação como também tem a grande necessidade de infraestrutura de internet. Um senador pode conquistar isso, ainda mais tratando-se do Amazonas”, comenta.

O político também usa constantemente as suas redes sociais para se aproximar das pessoas, ouvindo, respondendo e dando voz a população. “Ter presença nos interiores, na capital, é muito importante, mas poder interagir por meio das mídias sociais, ser acessível, sem mecanismos robóticos, ajuda muito a humanizar e alcançar as pessoas”, conta.

Senadinho

No decorrer da agenda de Itacoatiara, o pré-candidato ao Senado do Avante, recebeu um convite para ser membro de uma entidade sem fins lucrativos, que é uma espécie de “plenária”, que reúne autoridades locais.

Para Chico Preto comenta que este convite foi uma surpresa especial, pelo mérito de sua história de trabalho como parlamentar. “Chegar em Itacoatiara e receber todo esse gesto de cortesia dos membros do Senadinho, representa muito para mim, ainda mais nesse momento que estamos caminhando para disputar uma vaga no Senado, podendo ter essa chance de representar o nosso Amazonas”, finaliza.