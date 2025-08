Ciama e AAM selam parceria para impulsionar desenvolvimento dos municípios do Amazonas

Notícias do Amazonas – Com o objetivo de fortalecer a gestão pública e ampliar o suporte técnico às prefeituras do interior, a Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Ciama) e a Associação Amazonense de Municípios (AAM) firmaram, nesta terça-feira (5), um Termo de Cooperação Técnica voltado ao desenvolvimento de projetos estruturantes nos municípios amazonenses.

PUBLICIDADE

A assinatura ocorreu durante a abertura do Fórum Amazonas Mais Municípios, realizado no Sesi Clube do Trabalhador, na zona leste de Manaus. A parceria inclui elaboração de projetos de engenharia, apoio na captação de recursos, qualificação técnica de servidores municipais e promoção de boas práticas por meio de um programa de rádio e TV intitulado “Sustentabilidade e Inovação – Ciama e AAM em Ação”.

Leia mais: Lei no Amazonas garante assentos reservados para pessoas com obesidade em locais públicos e privados

PUBLICIDADE

O diretor-presidente da Ciama, Aluizio Barbosa, ressaltou que o acordo representa um avanço estratégico na busca por soluções duradouras para os municípios. “Vamos trabalhar juntos, com inovação, para levar soluções estruturantes a quem mais precisa, promovendo o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida da nossa população”, declarou.

Já o presidente da AAM, Anderson Souza, destacou que muitas prefeituras deixam de executar projetos por falta de estrutura técnica e que a parceria com a Ciama é fundamental para reverter esse cenário. “A Ciama é um órgão muito importante, que tem feito parcerias grandes e viabilizado projetos que os municípios sozinhos não conseguiriam tirar do papel”, afirmou.

Com vigência inicial de 12 meses e possibilidade de renovação, o acordo marca a união de esforços entre o Governo do Amazonas e as administrações municipais para enfrentar desafios históricos nas áreas de saneamento básico, infraestrutura urbana e gestão de resíduos sólidos — pilares essenciais para o desenvolvimento sustentável no estado.