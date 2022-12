Cidadania: Governo do Amazonas ampliou e revitalizou unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) em 2022

Redação AM POST

Em 2022, o Governo do Amazonas realizou importantes ações que garantiram a cidadania em todo o estado. Por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), cinco unidades do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) foram revitalizadas e inauguradas na capital e no interior. Com a ampliação, que atende a determinação do governador Wilson Lima, as 15 unidades do PAC realizaram mais de 1 milhão de atendimentos e a emissão de mais de 170 mil unidades de Registro Geral (RG), entre 1ª e 2ª vias.

“Nós ampliamos o atendimento com a inauguração de novas anuidades, mas também estivemos presentes nos municípios onde não tem uma unidade desse serviço, é o nosso PAC Itinerante. Os PACs oferecem uma série de serviços importantes para a população, entre eles a emissão de RG. Esse documento garante o acesso a direitos e benefícios”, assinala Wilson Lima.

Trabalhando com o objetivo de oferecer maior qualidade nos atendimentos e acessibilidade para a população, a ampliação dos serviços abrangeu a revitalização do PAC ViaNorte, na zona norte de Manaus, e do PAC Alvorada, na zona oeste, além da inauguração do PAC Studio 5, na zona sul da capital. Já no interior, foram inaugurados o PAC Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus) e o PAC Tefé (a 523 quilômetros de Manaus).

Segundo o secretário titular da Sejusc, Emerson Lima, levar a cidadania para todos do estado de forma mais acessível é um dos compromissos que o Governo do Amazonas tem com a população.

“O Governo do Amazonas não mediu esforços para levar cidadania a todos do estado. Com essas revitalizações pudemos melhorar nossos serviços com uma maior qualidade no atendimento, além de maior eficácia na emissão e entrega dos RGs com novas unidades na capital e no interior”, afirmou o secretário.

A titular da Secretaria Executiva de Cidadania da Sejusc (Secid), France Mendes, ressaltou que a modernização das unidades tem como objetivo oferecer conforto e comodidade ao público usuário dos serviços oferecidos com os parceiros da Sejusc.

“Por meio do Governo pudemos ofertar serviços de órgãos essenciais para a população por meio dos PACs, como os parceiros do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), dos Correios, Água de Manaus, entre outros, atingindo assim mais de 1 milhão de atendimentos nas unidades”, pontua a secretária.

PAC Digital

Lançado em outubro de 2021, por meio da plataforma Sasi, o aplicativo PAC Digital ajudou a otimizar os agendamentos dos serviços de emissão de RGs na população. Em 2022, foram realizados mais de 172 mil agendamentos de 1ª e 2ª via por meio da ferramenta.

Ampliação

Por meio do projeto Governo Presente, 42 comunidades do Amazonas receberam mutirões de cidadania neste ano.

As ações contemplaram moradores de Anori, Autazes, Aximin, Balbina, Barcelos, Benjamin Constant, Boa Vista do Ramos, Boca do Acre, Borba, Caapiranga, Cacau Pirêra, Carauari, Careiro da Várzea, Careiro do Castanho, Coari, Codajás, Distrito de Caapiranga, em Membeca, Eirunepé, Foz Canumã, Humaitá, Itacoatiara, Lábrea, Manacapuru, Manaquiri, Manaquiri, Manaus, Manicoré, Maraã, Maués, Nhamundá, Nova Olinda do Norte, Novo Aripuanã, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto Da Eva, São Gabriel Da Cachoeira, São Paulo De Olivença, Tabatinga, Tapauá e Urucará.