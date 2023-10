Cidadãos do Amazonas podem baixar a Carteira de Identidade Nacional por meio de aplicativo; saiba como

Notícia do Amazonas – Os cidadãos do Amazonas que possuem a Carteira de Identidade Nacional (CIN), emitida pelo Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo (IIACM), agora têm a facilidade de solicitar a versão digital desse documento por meio do aplicativo gov.br. A CIN Digital oferece praticidade, segurança e a possibilidade de portar uma cópia digital da identidade, o que pode ser um benefício significativo para os usuários.

A opção de solicitar a CIN Digital está disponível para aqueles que receberam o novo modelo do documento físico. O aplicativo gov.br pode ser baixado na Google Play Store, para dispositivos Android, e na App Store, para dispositivos iOS.

Segundo Kristiane Lima Eliziário, investigadora da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) e gerente civil do IIACM, a CIN Digital tem a mesma validade legal que a CIN física. Ela destaca que as pessoas que já possuem a nova versão do documento físico podem aproveitar os mesmos benefícios da versão digital, o que inclui a possibilidade de portar uma cópia segura no smartphone e evitar carregar documentos físicos adicionais.

O processo para obter a CIN Digital é simples. Após receber o documento físico, que é entregue no Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) ou disponível para desbloqueio no sistema, os cidadãos podem fazer o download da versão digital. Uma vez baixado, o documento pode ser impresso e utilizado como identificação oficial.

A CIN Digital oferece uma série de vantagens, tanto para os cidadãos quanto para o Sistema de Segurança Pública. Isso inclui a praticidade de ter o documento sempre à mão, a segurança proporcionada pela criptografia dos dados pessoais e a facilidade de compartilhamento direto do aplicativo gov.br.

Para solicitar a CIN Digital, aqueles que já possuem o novo documento no Amazonas devem seguir alguns passos simples, que incluem o download do aplicativo gov.br, a criação de uma conta, a associação da versão digital da CIN à conta e a seleção do documento na seção de Carteira de Documentos.