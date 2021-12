Cidade em Ação, projeto social de Roberto Cidade, promove mais de 500 atendimentos no Armando Mendes

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A quarta edição do projeto Cidade em Ação neste ano de 2021 atendeu mais de 500 moradores do bairro Armando Mendes, na zona Leste de Manaus, neste sábado (4). A ação é promovida pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV).

O evento foi realizado na Escola Estadual Maria Madalena Santana de Lima, e ofereceu ao público diversos serviços, como atendimento jurídico, médico oftalmológico, emissão de carteira de identidade, além de corte de cabelo, limpeza de pele, designer de sobrancelha, massoterapia e doação, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), de 1,2 toneladas de peixe.

Roberto Cidade afirmou que o Cidade em Ação deste sábado fechou com chave de ouro o ano de 2021, em que foram realizadas outras três edições. O parlamentar destacou a importância da ação, que, em sua avaliação, promove dignidade à população mais carente.

“Por conta da pandemia, no ano passado não pudemos fazer nenhuma edição do Cidade em Ação. Neste ano fizemos quatro, sempre promovendo atendimentos e levando dignidade às comunidades”, disse.

A professora Sulimara Freitas, 50, levou o filho Mikael Freitas, 14, para tirar a segunda via da carteira de identidade . Ela parabenizou o deputado pela ação.

“Com a pandemia, passei dois anos tentando tirar essa segunda vida e não consegui. Depois que reabriu para atendimento, sempre que fui atrás não obtive êxito. É muita burocracia. Hoje fui agraciada com o atendimento no meu bairro” , afirmou.

Já a dona de casa Gisele Martins, 32, aproveitou o sábado para se embelezar ao cortar o cabelo e fazer a sobrancelha.

“Nosso bairro é carente e ações como essa ajudam muito os moradores. Muita gente tirando RG e eu vim me embelezar. Parabenizo o deputado pela atividade”, afirmou.

Parceiros

A sexta edição do Cidade em Ação foi realizada em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), Secretaria de Segurança Pública (SSP) e Secretaria de Educação (Seduc).