O Cidade Empreendedora, programa do Sebrae Amazonas, em parceria entre a Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, por meio Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), realizou uma série de capacitações no distrito de Iauaretê, com o objetivo de valorizar a cultura e as especificidades econômicas locais.

Durante os dias 20 a 29 de junho, o Distrito de Iauaretê, localizado na confluência dos Rios Papuri e Uaupés e situado a 1.100 quilômetros de Manaus, recebeu uma série de atividades de capacitações empreendedoras. O programa realizou cursos para mulheres empreendedoras, atendimento ao cliente, gestão de negócios, pintura em tecidos e pintura facial e corporal. Os participantes tiveram a oportunidade de aprender e aprimorar habilidades empreendedoras, buscando desenvolver seus próprios negócios e coleções.

Os empreendedores também receberam atendimento, por meio da parceria Sebrae/AM e a Agência de Fomento do Amazonas (Afeam), para solicitar informações sobre financiamento e crédito. 30 empreendedores foram atendidos e 20 propostas foram encaminhadas para análise e aprovação.

No curso de pintura em tecido, os participantes tiveram a chance de explorar o grafismo indígena, com cada desenho carregando seu próprio significado. A pintura corporal também foi uma atividade realizada, culminando em um desfile das modelos e dos alunos que participaram da oficina.

Os cursos promovidos pelo programa Cidade Empreendedora visam valorizar a cultura local e fornecer recursos para os participantes melhorarem suas vidas por meio do empreendedorismo. Para Paulo Inácio Galvão, um dos participantes, a experiência tem sido transformadora: “É uma honra fazer esse curso, uma nova experiência. Quero ter minha própria empresa, minhas próprias coleções. Estou gostando muito de ter essa experiência e espero que mude minha vida para melhor”.

De acordo com a vice-prefeita de São Gabriel da Cachoeira, Eliane Farias Falcão, que é da etnia Piratapuya, levar as capacitações até Iauaretê é um marco importante para a moradores do distrito, que agora podem ter um novo olhar sobre as suas tradições e sobre o empreendedorismo.

“Estamos felizes em poder proporcionar as atividades e trazer o Sebrae até Iauaretê. Os empreendedores receberam certificados e isso vai enriquecer ainda mais seus currículos e seus empreendimentos”, conta a vice prefeita

Dentro do programa Cidade Empreendedora, o curso de pintura em grafismo busca valorizar a cultura local e oferecer aos participantes uma oportunidade de empreender, vendendo seus produtos e coleções. Cada grafismo das etnias Yanomami, Tariano, Tatuyo, Arapasu, Tucano, Karapanã e Arapasu possui um significado único. A iniciativa tem como objetivo principal permitir que os alunos tenham empreendimentos próprios e gerem renda para si mesmos.

Em São Gabriel da Cachoeira, com o Cidade Empreendedora, a expectativa é que sejam realizadas cerca de 100 atividades no município até o final do ano. Para o mês de julho, estão previstos cursos de boas práticas na manipulação de alimentos, associativismo e cooperativismo, fluxo de caixa, gestão financeira, aprender a empreender. As informações e inscrições podem ser feitas na Sala do Empreendedor, na prefeitura local, localizada na avenida 7 de setembro, S/N.

Redação AM POST