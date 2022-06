Cidade Garantido sofre princípio de incêndio durante manifestação de trabalhadores que alegam falta de pagamento em Parintins

Redação AM POST

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas controlou um princípio de incêndio nesta terça-feira (28) na Cidade Garantido, em Parintins (distante 372 quilômetros de Manaus), causado por manifestantes que atearam fogo em papelotes armazenados no local durante um protesto devido não pagamento de serviço, que estava previsto ocorrer hoje.

Continua depois da Publicidade

Segundo informações, o protesto é kaçauerés, que são as pessoas responsáveis por transportar e operar as alegorias da Associação Folclórica Boi Bumbá Garantido durante o Festival de Parintins.

Representantes do Garantido conversaram com os manifestantes para entrarem em um acordo.

Ontem (27), após o fim do 55° Festival Folclórico de Parintins, alguns itens do Boi Garantido anunciaram saída do bumbá entre eles o levantador de toadas, David Assayag, que apontou em nota problemas internos na agremiação.

Continua depois da Publicidade

No domingo (26), no último dia de festival o levantador de toadas, Sebastião Junior, também pediu para sair do cargo. Nas redes sociais o presidente do Boi Garantido, Antônio Andrade, e a Direção Geral do Espetáculo(DGE) tem sido alvo de críticas da torcida.

Além de David Assayag, também saíram da equipe do Boi Garantindo o levantador de toadas Edilson Santana, a ‘Mãe Catirina’ do bumbá, Rogely Ferreira e o membro da Direção Geral do Espetáculo (DGE) do Boi Garantido, Allan Rodrigues.