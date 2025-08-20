A notícia que atravessa o Brasil!

Cientistas da Amazônia entregam carta com soluções ambientais à Janja e ao presidente da COP30 em Manaus

O encontro ocorreu na Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e contou com a presença de mais de 200 representantes.

Por Jonas Souza

20/08/2025 às 19:25 - Atualizado em 20/08/2025 às 19:49

Notícias do Amazonas  – Pesquisadores, universidades e organizações sociais da Amazônia apresentaram nesta quarta-feira (20) uma carta com propostas estratégicas ao presidente da COP30, André Corrêa do Lago, e à primeira-dama Janja da Silva, em Manaus. O documento, elaborado por mais de 70 instituições, reúne soluções para enfrentar os desafios climáticos da região e reforça a necessidade de garantir o protagonismo amazônico nas decisões globais sobre o clima.

O encontro ocorreu na Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e contou com a presença de mais de 200 representantes da comunidade científica e tecnológica. A carta defende investimentos contínuos em ciência, tecnologia e inovação, além de políticas públicas que integrem educação, bioeconomia e saberes tradicionais.

Entre os principais eixos abordados estão:

  • Transição energética com uso de energia solar, biomassa, hidrogênio verde e geração descentralizada;

  • Gestão de florestas e biodiversidade, com foco na restauração ambiental e no combate ao desmatamento;

  • Agricultura sustentável, baseada em sistemas agroflorestais e valorização da sociobiodiversidade;

  • Resiliência urbana, com soluções para mobilidade sustentável, infraestrutura verde e gestão hídrica;

  • Saúde e desenvolvimento humano, adaptando sistemas às mudanças climáticas e promovendo empregos verdes.

A carta também destaca obstáculos como falta de orçamento, entraves legais e pouca valorização dos conhecimentos tradicionais, mas sugere caminhos para superá-los, como a modernização de laboratórios, o financiamento à bioeconomia e a ampliação da cooperação internacional.

Segundo os autores, a iniciativa marca um ponto de virada no debate climático: “Pela primeira vez, não é o mundo falando da Amazônia, é a Amazônia falando com o mundo”, afirmou Márcio Macêdo, ministro da Secretaria-Geral da Presidência.

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) será realizada em 2025, em Belém (PA), e considerada uma oportunidade histórica para consolidar a centralidade da Amazônia no enfrentamento da crise climática global.

