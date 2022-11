Cigás prorroga campanha de incentivo ao uso de GNV que paga bônus de R$ 4 mil a beneficiados no AM; saiba como participar

Redação AM POST

A Companhia de Gás do Amazonas (Cigás) prorrogou a campanha “Faça a Conta. Use GNV!” até 16 de março de 2023. A iniciativa visa o fortalecimento da cadeia de gás natural veicular (GNV) por meio do incentivo à conversão de veículos para uso do combustível. Até agora, a Cigás já concedeu R$ 604 mil – de um total de R$ 1 milhão – em bônus aos beneficiados.

Esta edição da campanha é voltada a taxistas, motoristas de aplicativo e frotistas. Cada beneficiado recebe bônus de R$ 4 mil, via cheque nominal, por conversão de veículo. Para participar, é preciso seguir todos os critérios estabelecidos no regulamento, que está disponível na página eletrônica: www.usegnv.cigas-am.com.br.

Entre os itens previstos no regulamento consta que os motoristas devem realizar a conversão/regularização (com kit GNV a partir de 5ª geração) ou a aquisição de veículo novo movido a GNV durante o período de vigência da campanha ou até a entrega do número total de incentivos previstos, que é de 250.

A conversão deve ser feita em oficina credenciada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). A alteração de característica do veículo precisa estar, obrigatoriamente, regularizada junto ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM).

Mesmo com a redução nos preços dos combustíveis líquidos, o GNV se mantém como o combustível mais econômico no Amazonas. Segundo estudo da Cigás, a partir da análise das variáveis preço e autonomia, baseado em pesquisa no mercado local feita pela Associação Nacional do Petróleo, Gás natural e Biocombustíveis (ANP), no período de 16 a 22 de outubro, o gás natural veicular apresenta economia de 35% em relação ao etanol e de 29% no comparativo com a gasolina.

O GNV também se destaca pela maior autonomia. Com 1 metro cúbico do combustível, o motorista consegue rodar 11 quilômetros, enquanto que, com 1 litro de etanol, pode percorrer 7 quilômetros e com um litro de gasolina, 10 quilômetros.

De acordo com o diretor-presidente da Cigás, René Levy Aguiar, a campanha está sendo um importante meio de incentivo à expansão do mercado de gás natural veicular no estado, com o intuito de beneficiar maior parcela da população.

Beneficiados

Entre os mais recentes beneficiados está o motorista de aplicativo David Dutra. Há quatro anos atuando na prestação deste serviço, ele destaca a economia que está obtendo com o investimento na conversão de seu veículo, pois antes gastava em torno de R$ 800 por semana, abastecendo com combustível líquido, e agora seu custo reduziu para R$ 300 com o GNV. Ele destacou a transparência e o grande benefício que a campanha proporciona.

Com experiência de 33 anos como taxista, José Silva decidiu fazer a conversão de seu veículo após saber sobre a campanha por meio de colegas de trabalho e pesquisar sobre a segurança do sistema de conversão de veículo para gás natural veicular. Além das corridas dos clientes, ele também é responsável pela logística diária da esposa, Elizabeth Silva, que é professora, e o gasto mensal para abastecer o carro, em torno de R$ 1.700, estava pesando no orçamento.

“Com o GNV, o meu gasto mensal não passa de R$ 800, R$ 900 no máximo, então valeu muito a pena a troca”, disse.

Além de profissionais do volante, a campanha também tem beneficiado pessoas jurídicas com frotas de veículos. É o caso da Truedata, Tempus, Autoescola Nely e Automac Comércio e Locação de Veículos Ltda, além da Cooperativa de Trabalho dos Educadores de Trânsito do Amazonas (Coopetram), cuja presidente, Ednete Souza, esteve pessoalmente na Companhia para receber os benefícios referentes a cinco carros convertidos.

Na ocasião, ela falou sobre a agilidade no processo de avaliação de sua documentação por parte da coordenação da campanha e disse que, além do benefício econômico, a redução de custo com combustível impacta positivamente na qualidade de vida dos motoristas cooperados, que não precisam despender de uma quantidade ainda maior de horas de trabalho para cobrir custos mais altos com combustível.

Conforme o diretor técnico comercial da Cigás, Clovis Correia Junior, a campanha ajuda os motoristas a cobrir grande parte do investimento feito no processo de conversão do automóvel.

Canais de atendimento da campanha

A Cigás disponibiliza todo um suporte de atendimento para as pessoas que queiram saber informações mais detalhadas sobre a campanha e tirar dúvidas por meio do aplicativo de mensagem: (92) 98420-7876 (WhatsApp) e do e-mail [email protected] O atendimento é feito durante o horário comercial, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.