Cilindros de oxigênio em caráter de urgência são enviados para Tefé

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Durante a missão de salvar vidas em meio à pandemia da Covid-19, os agentes da base fluvial Arpão foram acionados pelo Secretário de Segurança Pública (SSP-AM), coronel Louismar Bonates, para transportar 10 cilindros de oxigênio em caráter de urgência para o município de Tefé (a 192 quilômetros de Coari). Os policiais partiram na noite de terça-feira (19/01) com destino ao município e devem chegar nas primeiras horas da manhã de quarta-feira (20/01).

Continua depois da Publicidade

De acordo com o major Igor Reis, comandante da base Arpão, a aeronave responsável pelo transporte de oxigênio para Tefé, após pousar em Coari para abastecer as unidades de saúde do município com 40 cilindros de oxigênio, não pôde decolar em virtude do mau tempo.

“Por conta disso, foi mobilizada uma equipe conjunta de policiais militares da Base Arpão e do efetivo da PM de Coari para realizarem o transporte por meio fluvial, com objetivo de abastecer os hospitais e unidades básicas de saúde com o oxigênio”, informou.

Ainda segundo o comandante, apesar do perigo de se viajar à noite pelo rio Solimões, os policiais seguiram firmes com o único propósito de salvar vidas.

Continua depois da Publicidade

Criada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), a Base Arpão atua de forma integrada com efetivos das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal, Força Nacional, Secretaria de Operações Integradas (Seopi) do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

* Com informações da assessoria de imprensa