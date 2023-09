Cinco estabelecimentos são multados por irregularidades durante fiscalização em Manaus

Sete bares e estabelecimentos foram multados, notificados e autuados durante ação da Central Integrada de Fiscalização (CIF), realizada entre a noite de ontem (22/09) e a madrugada deste sábado (23/09). Equipes dos órgãos envolvidos fiscalizaram estabelecimentos na área central e nos bairros São José Operário e São José III, na zona leste de Manaus.

Em um dos bares, localizado na rua Jonathas Pedrosa, no Centro, foram encontradas várias irregularidades. O local teve caixa de som amplificada apreendida pelos agentes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), por não ter licença ambiental. Além disso, o bar foi multado e teve suas mesas e cadeiras recolhidas por estarem em logradouro público; e foi autuado após ser constatada a venda de alimentos e bebidas sem licença sanitária.

Quatro locais alvo dos órgãos de fiscalização, todos localizados na rua Jonathas Pedrosa, no centro, tiveram o fornecimento de energia elétrica interrompido. Agentes da Amazonas Energia flagraram os estabelecimentos com ligações clandestinas a partir da rede de distribuição.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) autuou quatro estabelecimentos por não terem ou estarem com os documentos de Auto de Vistoria (AVCB) ou Auto de Conformidade de Processo Simplificado (ACPS) vencidos. Em um deles, localizado na rua Rio Dimiti, no bairro São Jose Operário, a Visa Manaus lavrou auto de infração por não ter licença sanitária para a manipulação e venda de alimentos e bebidas. E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) realizou orientações durante a ação integrada.

Efetivo da operação

A CIF é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), e as ações de fiscalização contam com a representação de órgãos estaduais e municipais.

Participaram da ação servidores da SSP-AM; das polícias Militar (PM-AM) e Civil (PC-AM); Corpo de Bombeiros (CBMAM); Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc); Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP); Juizado de Infância e Juventude Infracional (Jiji); Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb); Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas); Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (Immu); Visa Manaus; e Amazonas Energia.

Redação AM POST