Cinco lojas da Casas Bahia serão inauguradas em Manaus nesta sexta-feira (12)

Redação AM POST

A Casas Bahia vai gerar mais de 1,5 mil empregos em Manaus com a inauguração de cinco lojas nesta sexta-feira (12), nas zonas leste, oeste, norte e sul.

A partir das 9h, as lojas vão abrir na avenida Autaz Mirim, no bairro Mutirão, Zona Norte, na avenida Torquato Tapajós, no bairro Tarumã, na Zona Oeste, na avenida Leopoldo Péres, no Educandos, na Zona Sul, na avenida Francisco Queiroz, no Manoa, na Zona Norte, e às 10h no Shopping Grande Circular, na Zona Leste. Todas as lojas terão promoções.

A rede de lojas realizou estudos com clientes do Amazonas com o objetivo de oferecer os melhores serviços e condições de pagamento, como o tradicional carnê, e, desta forma, atender a todas as necessidades dos amazonenses.