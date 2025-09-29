A notícia que atravessa o Brasil!

Cinco militares acusados da morte da policial Deusiane são absolvidos; MP-AM diz que vai recorrer

O resultado surpreendeu familiares da vítima, que acompanhavam o julgamento desde o início da manhã.

Por Natan AMPOST

29/09/2025 às 17:16 - Atualizado em 29/09/2025 às 17:40

Notícias do Amazonas – Depois de quase uma década de espera por um desfecho judicial, o caso da morte da policial militar Deusiane da Silva Pinheiro, assassinada em 2015, voltou a ganhar destaque nesta segunda-feira (29). Em sessão realizada no Fórum Henoch Reis, em Manaus, a Justiça Militar decidiu absolver cinco militares denunciados no processo, entre eles o ex-cabo Elson dos Santos Brito, apontado como autor do disparo fatal.

A votação do Conselho Permanente de Justiça Militar foi apertada no crime de homicídio: três membros entenderam que não havia provas suficientes para a condenação de Elson, enquanto dois se posicionaram de forma contrária. Já os outros quatro réus — Cosme Moura Sousa, Jairo Oliveira Gomes, Júlio Henrique da Silva Gama e Narcizio Guimarães Neto — foram inocentados por unanimidade da acusação de falso testemunho.

O resultado surpreendeu familiares da vítima, que acompanhavam o julgamento desde o início da manhã. O Ministério Público do Amazonas (MP-AM), representado pelo promotor Igor Starling, declarou imediatamente que irá recorrer da decisão. Segundo ele, a promotoria considera que há elementos consistentes que comprovam a responsabilidade dos acusados.

A morte de Deusiane ocorreu em 1º de abril de 2015, dentro da base flutuante do Batalhão Ambiental da Polícia Militar, no bairro Tarumã, Zona Oeste da capital. De acordo com as investigações, a soldado tinha uma relação marcada por conflitos com Elson Brito, apontado desde o início como o autor do tiro. A presença de colegas no local e as versões contraditórias sobre o episódio alimentaram suspeitas de encobrimento, que mais tarde resultaram em denúncias de falso testemunho contra os outros militares.

