A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Ciranda Flor Matizada perde título e presidente reage quebrando troféu da campeã em Manacapuru

Alexandre Queiroz, que também é secretário de turismo, protagonizou uma cena polêmica durante a apuração.

Por Jonas Souza

01/09/2025 às 18:26 - Atualizado em 01/09/2025 às 18:46

Ver resumo

Notícias do Amazonas  – O presidente da Ciranda Flor Matizada e atual secretário municipal de Turismo de Manacapuru, Alexandre Queiroz, protagonizou uma cena polêmica durante a apuração do 27º Festival de Cirandas, realizada nesta segunda-feira (1º/9), no Parque do Ingá e quebrou o troféu da campeã do Festival de Cirandas do município.

PUBLICIDADE

Leia mais: “Tradicional” é campeã do Festival de Cirandas de Manacapuru de 2025

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que Alexandre, revoltado com a derrota da Flor Matizada, chuta e quebra o troféu da ciranda vencedora, a Tradicional, dentro da sala de apuração. Logo após o episódio, ele deixou o local sob gritos e protestos do público presente.

PUBLICIDADE

Em seu status no WhatsApp, o secretário reforçou a atitude, escrevendo: “Ainda fiz foi pouco”.

O presidente da Ciranda Tradicional, Magal Pinheiro, reagiu indignado a ação do adversário. “Um cara desse que se diz secretário e presidente de uma ciranda faz isso. É um cara covarde que não faz nada pelo Festival de Ciranda muito menos pela ciranda dele”, destacou.

PUBLICIDADE

Festival de Cirandas

O título deste ano ficou com a Ciranda Tradicional, que somou 279,7 pontos com o tema “Sapucaîa’y – O Grito que Vem das Águas”, apresentado no sábado (30/8).
A Flor Matizada terminou em segundo lugar, com 279,5 pontos, seguida pelos Guerreiros Mura, que ficaram em terceiro, com 279,2 pontos.

PUBLICIDADE

Com essa conquista, a Tradicional chegou ao sexto título de sua história no festival, enquanto a Flor Matizada perdeu por uma diferença mínima de apenas 0,2 pontos.

Outro lado

A reportagem do Portal AM Post entrou em contato com a prefeitura de Manacapuru para um posicionamento acerca do tema. Até o fechamento desta matéria não tivemos retorno sobre o assunto. O espaço permanece aberto.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Brasil

Globo confirma saída de William Bonner do Jornal Nacional após quase três décadas

Nos bastidores da Globo, a confirmação já era aguardada.

há 21 minutos

Brasil

Feira de Ceilândia tem pontos de bebidas que usam apelo sexual para atrair clientes com banca do “trepa-trepa”

As vendedoras têm idades entre 18 e 25 anos e recebem R$ 5 por garrafa, com meta diária de 15 unidades.

há 37 minutos

Pará

PF e Receita Federal apreendem 30 kg de cocaína em contêiner de açaí no Pará com destino à Austrália

A droga, dividida em 30 tabletes de cerca de 1 kg cada, estava oculta em um alojamento externo do próprio contêiner.

há 53 minutos

Polícia

Homem é preso em Manaus por esfaquear cadela prenha no bairro Santa Etelvina

Animal foi atacado com golpes de faca, perdeu os filhotes, mas sobreviveu após cirurgia de emergência.

há 55 minutos

Polícia

Vídeo mostra motorista discutindo em posto de gasolina antes de acidente que matou idosa em Manaus

Idosa foi prensada entre veículos após colisão.

há 1 hora