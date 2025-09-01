Ciranda Flor Matizada perde título e presidente reage quebrando troféu da campeã em Manacapuru

Notícias do Amazonas – O presidente da Ciranda Flor Matizada e atual secretário municipal de Turismo de Manacapuru, Alexandre Queiroz, protagonizou uma cena polêmica durante a apuração do 27º Festival de Cirandas, realizada nesta segunda-feira (1º/9), no Parque do Ingá e quebrou o troféu da campeã do Festival de Cirandas do município.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que Alexandre, revoltado com a derrota da Flor Matizada, chuta e quebra o troféu da ciranda vencedora, a Tradicional, dentro da sala de apuração. Logo após o episódio, ele deixou o local sob gritos e protestos do público presente.

Em seu status no WhatsApp, o secretário reforçou a atitude, escrevendo: “Ainda fiz foi pouco”.

O presidente da Ciranda Tradicional, Magal Pinheiro, reagiu indignado a ação do adversário. “Um cara desse que se diz secretário e presidente de uma ciranda faz isso. É um cara covarde que não faz nada pelo Festival de Ciranda muito menos pela ciranda dele”, destacou.

Festival de Cirandas

O título deste ano ficou com a Ciranda Tradicional, que somou 279,7 pontos com o tema “Sapucaîa’y – O Grito que Vem das Águas”, apresentado no sábado (30/8).

A Flor Matizada terminou em segundo lugar, com 279,5 pontos, seguida pelos Guerreiros Mura, que ficaram em terceiro, com 279,2 pontos.

Com essa conquista, a Tradicional chegou ao sexto título de sua história no festival, enquanto a Flor Matizada perdeu por uma diferença mínima de apenas 0,2 pontos.

Outro lado

A reportagem do Portal AM Post entrou em contato com a prefeitura de Manacapuru para um posicionamento acerca do tema. Até o fechamento desta matéria não tivemos retorno sobre o assunto. O espaço permanece aberto.