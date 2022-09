Cirurgião dentista está entre os mortos no desabamento da ponte em Careiro da Várzea

Redação AM POST

Um cirurgião dentista, identificado como, Rômulo Augusto de Moraes Pereira, de 37 anos, morreu nesta quarta-feira (28), durante o desabamento de uma ponte, no Km 25 da BR-319, no município de Careiro da Várzea (distante à 23,4 quilômetros de Manaus).

De acordo com a polícia, Rômulo está entre as vítimas do acidente. Informações sobre o caso de Rômulo não foram repassadas.

Em nota, o Conselho Regionalde Odontologia do Amazonas (CRO-AM), lamentou a morte de Rômulo.

“O Conselho Regionalde Odontologia do Amazonas (CRO-AM) manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento do DR. Rômulo Augusto de Moraes Pereira CROAM 3156, cirurgião dentista, nesta quarta-feira (28), vítima do acidente ocorrido na BR-319, que liga os municípios de Manaus e o Careiro Castanho.

Nesse momento de dor, as palavras são insuficientes para expressar a tristeza e a irreparável perda deste estimado profissional. O CRO-AM se solidariza com familiares e amigos, expressando as mais sinceras condolências nesses momento de consternação e fragilidade”, disse.