Ciúmes provoca pancadaria entre duas mulheres no interior do Amazonas; assista

Notícias do Amazonas – Nem a forte chuva que caiu sobre Manaquiri, no interior do Amazonas, foi suficiente para conter uma briga acalorada entre duas mulheres na noite do último domingo (10/08). A cena, registrada por moradores e amplamente compartilhada nas redes sociais, ocorreu na rua Esteliano dos Santos, próxima à Igreja Católica São Pedro.

No vídeo, as duas envolvidas aparecem trocando tapas e puxões de cabelo em plena rua alagada. Mesmo sob chuva intensa e com o asfalto molhado, elas chegaram a rolar no chão durante o confronto.

Segundo informações de populares, o motivo da confusão teria sido ciúmes. De acordo com relatos, ambas teriam algum envolvimento com um homem bastante conhecido na cidade, apelidado de “Seboso”. A suposta atenção dele a uma terceira mulher, chamada de “Lolaca”, teria sido o estopim para o desentendimento.

Durante a briga, uma das mulheres sofreu um corte na cabeça e apresentou sangramento visível. Apesar do ferimento, continuou tentando atingir a rival até que pessoas que acompanhavam a cena conseguiram separá-las.

A Polícia Militar não confirmou se foi acionada para atender a ocorrência. Enquanto isso, as imagens seguem circulando na internet, dividindo opiniões entre comentários bem-humorados e críticas ao comportamento das envolvidas.

O caso chamou atenção não apenas pela intensidade da briga em meio à chuva, mas também pela repercussão rápida nas redes sociais, transformando o episódio em um dos assuntos mais comentados no município.