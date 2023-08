CNH Social 2023: Saiba como se inscrever e quais estados oferecem vagas grátis de habilitação

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Social é um programa aprovado pelo governo federal, mas que depende de recursos do estado para que possa acontecer. Ou seja, é uma iniciativa local e tem regras específicas em cada região.

O grande objetivo é oferecer habilitação gratuita para pessoas de baixa renda, que estão desempregadas e aquelas que não têm condições de arcar com os custos de uma carteira.

De acordo com a Veja SP, para emitir a primeira via da habilitação os custos giram em torno de R$ 1.200 a R$ 2.000 para as categorias A (moto) e B (carro). Isso no estado de São Paulo, pois embora hajam taxas tabeladas outras são cobradas individualmente pela auto escola.

Ao oferecer habilitações gratuitas o estado dá ao indivíduo a chance de se realocar no mercado de trabalho. Isso porque, tendo autorização para dirigir pode atuar como: entregador, motorista de aplicativo, motoboy, e em empresas de grande porte.

Quem tem direito a CNH Social?

Na verdade, tudo vai depender do programa específico daquele estado. Isso porque, alguns fazem exigências mais objetivas quanto a seleção de novos candidatos.

De uma forma geral, tem direito a CNH Social 2023 as pessoas que cumprirem os seguintes requisitos:

– Possuir mais de 18 anos

– Saber ler e escrever

– Possuir renda familiar de até meio salário mínimo per capita, ou renda total de até três salários mínimos

– Estar inscrito no Cadastro Único

– Estar desempregado

– Ser residente do estado que está promovendo o processo seletivo

Como foi dito, existem alguns estados que criam regras mais específicas. No Espírito Santo e no Maranhão, por exemplo, para ser um dos selecionados é preciso ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Processo seletivo da CNH Social 2023

Existem algumas fases que antecedem a etapa final do programa. São estes níveis da seletiva que vão eliminando os candidatos conforme estes não cumprem com os requisitos necessários, ou possuem menos requisitos que os demais.

No final, apenas uma parte daqueles que se inscreveram é que conseguirão passar por todo o processo seletivo da CNH Social 2023.

Em grande parte dos estados, com administração do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) as fases são as seguintes:

São usados como critérios para seleção, não necessariamente nesta ordem:

– Ordem de envio da inscrição

– Renda familiar per capita

– Tempo de desemprego

– Participação em algum programa social

– Idade

Estados que oferecem a CNH Social

Como foi dito, ainda não existe uma lei nacional que obrigue o DETRAN a criar o programa de habilitação gratuita. Por isso, o início da seleção deve partir do próprio governo estadual.

Atualmente, são estados que oferecem a CNH Social:

Acre;

Paraíba;

Pará – por meio do programa CNH Pai D’égua!;

Pernambuco;

Roraima;

Espírito Santo;

Bahia – por meio da Escola Pública de Trânsito do Detran;

Ceará;

Rio Grande do Sul;

Rio Grande do Norte – por meio do programa CNH Popular;

Distrito Federal – por meio do Programa Habilitação Social;

Amazonas;

Maranhão – por meio do CNH Jovem;

Goiás;

Minas Gerais;

Fonte: Recôncavo News