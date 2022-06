CNH Social é entregue para beneficiários do projeto em Tefé

Redação AM POST

“Estou muito feliz, uma oportunidade que está sendo dada que é de suma importância para cada um de nós, não só cidadão de Tefé, mas também de todo Amazonas”, esse foi o relato do Raimundo de Oliveira Pinto, de 47 anos, um dos 12 contemplados que já receberam a CNH Social em Tefé (a 523 quilômetros de Manaus) do Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

De 408 pessoas selecionadas pelo projeto em Tefé, 12 já foram beneficiadas e as outras ainda estão em processo de habilitação.

A entrega aconteceu nesta terça-feira (28/06). O motorista Gleimison Fernandes Carioca, 27, estava bastante feliz e disse não ter acreditado quando foi escolhido para participar do projeto.

“Eu me inscrevi por impulso, nunca pensei que eu fosse selecionado, agora com a adição da categoria B, eu vou ter mais uma oportunidade para conseguir outros trabalhos”, disse.

Tanto Raimundo quanto Gleimison, atualmente, trabalham como mototaxistas e, também, se inscreveram no Projeto “Motociclista Legal”, fizeram o curso de atualização e capacitação, o que é oferecido gratuitamente para a categoria pelo Detran, e estão entre os 500 que foram contemplados, no mês de março deste ano, com o kit composto de colete e capacete.

Quem também aproveitou a oportunidade e se inscreveu no curso do Detran foi o Akenice da Cruz, 41. Ele trabalha, há 11 anos, como mototaxista no município e recebeu o certificado de capacitação.

“Estava esperando receber o certificado para poder dar entrada no crédito da Afeam e agora vou poder comprar uma moto nova”, explicou o mototaxista.

Os projetos CNH Social e Mototaxista Legal fazem parte do Programa Detran Cidadão, considerado o maior programa de inclusão social no trânsito do Estado do Amazonas.

Próximas Entregas

Os próximos municípios que serão contemplados com a entrega de “CNH Social” são: Autazes, Humaitá, Iranduba, Manacapuru, Manaquiri e Parintins.