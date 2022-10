CNT se pronuncia sobre manifestações de caminhoneiros bolsonaristas que bloqueiam rodovias no Amazonas

Redação AM POST

Após protestos de caminhoneiros bloqueando rodovias no Amazonas, a Confederação Nacional de Transporte (CNT), se pronunciou através de nota, nesta segunda-feira (31).

Continua depois da Publicidade

Leia na íntegra:

A Confederação Nacional do Transporte (CNT), entidade de representação das empresas de transporte no Brasil, acompanha

as paralisações em algumas rodovias do País e se posiciona contrariamente a esse tipo de intervenção.

A entidade respeita o direito de manifestação de todo cidadão, entretanto defende que ele seja exercido sem prejudicar o direito de ir e vir das pessoas.

Continua depois da Publicidade

Além de transtornos econômicos, as paralisações geram dificuldades para

locomoção de pessoas, inclusive enfermas, além de dificultar o acesso do transporte de produtos de primeira necessidade da população, como alimentos, medicamentos e

combustíveis.

Nesse sentido, a CNT tem convicção de que as autoridades garantirão a circulação de

pessoas e de bens por todo o País com segurança, entendendo que qualquer tipo de bloqueio não contribui para as atividades do setor transportador e, consequentemente,

para o desenvolvimento do Brasil.

Continua depois da Publicidade

Até o início da tarde, a PRF informou que a BR-174, km 884, em Manaus, estava parcialmente interditada. Já em Humaitá, na

BR-230, km 642, e Manicoré, BR- 230, km 430, as rodovias estavam bloqueadas.

As manifestações e bloqueio de estradas contra o resultado da eleição deste domingo (31), que elegeu Lula no 2º turno, acontece em vários estados como Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Maranhão, Roraima, Tocantins, Rondônia, Pará, Acre, Espírito Santo, Goiás, Matos Grosso do Sul e Distrito Federal.