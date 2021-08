Coca-Cola Brasil e Unidos pela Vacina iniciam doações para o interior do AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Entrega de itens e equipamentos básicos para apoiar a vacinação contra a Covid-19 está centralizada no Impact Hub Manaus, e mais de 50 municípios estão confirmados

Juruá, Manaquiri, Barreirinha, Maraã e Boa Vista do Ramos estão entre os primeiros municípios amazonenses a receberem itens para vacinação contra a Covid-19 doados pela Coca-Cola Brasil e o Movimento Unidos pela Vacina, do Grupo Mulheres do Brasil, com apoio do Grupo de Apoio Voluntário (GAV). Em uma mudança de logística, o Impact Hub Manaus uniu-se à iniciativa, estabelecendo-se como central para resgate dos insumos – ação que deve se estender até o mês de setembro.

A operação foi montada de forma a otimizar e agilizar a entrega para cidades que, em muitos casos, têm acesso só de barco. Com a criação da central no Impact Hub, representantes dos municípios em Manaus buscam os itens solicitados e fazem o encaminhamento para suas cidades, dentro de uma rotina já estabelecida para outras demandas. O espaço de coworking funciona para o armazenamento dos materiais e organização das entregas por voluntários do GAV e do Grupo Mulheres do Brasil Núcleo Manaus.

Entre os equipamentos, obtidos por meio de recursos da The Coca-Cola Foundation, estão refrigeradores e caixas térmicas para guardar as vacinas, materiais hospitalares (álcool, luvas e máscaras) e de escritório, como computadores, além de combustível. Todos os itens listados atendem a pedidos feitos pelas próprias prefeituras, por meio de ofícios encaminhados aos organizadores da ação.

Apesar dos avanços, a vacinação e os protocolos sanitários e de distanciamento ainda são as principais medidas para conter a pandemia. “Nós já atuamos em várias frentes, com doações de alimentos, cestas básicas, oxigênio, EPIs e álcool gel, para diferentes pessoas em situação vulnerável. Neste momento, os esforços estão concentrados no apoio à vacinação, frente fundamental para que juntos – empresas, governos e sociedade – façamos a diferença”, afirma Victor Bicca, diretor da Coca-Cola Brasil.

“No estado do Amazonas, as doações da Coca-Cola por meio do Unidos pela Vacina são fundamentais para atendermos às demandas dos municípios, com itens que vão de luvas descartáveis a refrigeradores para a conservação de vacinas”, destaca o empresário Armando Valle, um dos líderes do Unidos pela Vacina no Amazonas, ao lado de Fabiana Souza, Geyce Ferreira e Ana Paula Lemes.

Rumo ao interior

Representante de Manaquiri em Manaus, a assistente social Maria de Guadalupe Urrelo compareceu ao local na manhã da última segunda-feira, 16, e se mostrou grata pela iniciativa. “A vacinação está andando bem e esse reforço é muito bem-vindo, para que mantenhamos o ritmo”, informou ela, ressaltando que o transporte dos itens seria feito de lancha, o que leva cerca de duas horas e meia.

Mais distante da capital, Barreirinha só terá acesso aos itens recolhidos por Júlia Vieira, representante da cidade, após 20 horas de barco. A situação é parecida a de Maraã, representada por Rosilene Ferreira, técnica de enfermagem na Casa de Apoio a Maraã. “Tudo será levado de lancha, o que dá mais ou menos um dia e meio de viagem”, revelou.

Presidente do GAV, Fabiana Carioca exalta o impacto da ação no interior. “O Amazonas é um estado onde a logística requer dinamismo, em função da sua grande extensão e peculiaridades de cada cidade. Contar com apoio da Coca-Cola é condição primordial para que possamos atingir 100% da nossa região”, argumenta.

Combate à Covid-19

A parceria com o Unidos pela Vacina e o GAV se soma a um conjunto de iniciativas que a Coca-Cola Brasil e o Sistema Coca-Cola vêm promovendo no combate à Covid-19 desde 2020. Apenas este ano, essas ações somaram R$ 10 milhões, incluindo atuação direta contra a fome, com doações de alimentos e entregas de cestas básicas por todo o país.

No Amazonas, em 2020, R$ 3 milhões foram destinados para a doação de 34 mil cestas básicas e 8,5 mil kits de higiene, auxiliando cerca de 330 mil pessoas em situação de vulnerabilidade em 26 municípios.

Em 2021, o Sistema Coca-Cola Brasil se manteve na linha de frente na luta contra a Covid-19 no estado em seu momento mais crítico. No início do ano, houve a doação de 15,5 mil cestas básicas e botijões de gás, além de álcool 70%, oxigênio e geladeiras para hospitais e unidades de saúde locais. A Recofarma, fábrica de concentrados da empresa, também realizou doação de EPIs e álcool em gel para o governo do estado.

A Coca-Cola Brasil fez parte do Juntos pelo Amazonas, que reuniu 15 grandes empresas e entidades do país para a doação de R$ 1,6 milhão referente a uma usina de produção de oxigênio, e do Movimento UniãoBR, que doou 11 usinas de oxigênio, 8 miniusinas, 80 mil EPIs (equipamentos de proteção individual) e 500 cilindros de oxigênio.

Entre maio e junho, o Instituto Coca-Cola Brasil distribuiu, em parceria com a ONG Gastromotiva e o Instituto PHI, 51 mil refeições para pessoas em situação de extrema vulnerabilidade em Manaus e no Careiro da Várzea. As refeições foram preparadas por profissionais formados nos cursos da ONG e nas cozinhas de suas próprias casas, com o suporte do projeto Cozinhas Solidárias, da Gastromotiva.

Cidades contempladas

Estão confirmadas as entregas a 53 municípios amazonenses, das quatro regiões do estado:

Norte do Amazonas (5): Barcelos, Japurá, Maraã, Novo Airão e Santa Isabel do Rio Negro.

Sudoeste (15): Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Carauari, Eirunepé, Envira, Fonte Boa, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Juruá, Jutaí, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, Tabatinga e Tonantins.

Centro (25): Alvarães, Anamã, Anori, Autazes, Barreirinha, Boa Vista de Ramos, Caapiranga, Careiro, Coari, Codajás, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Manacapuru, Manaquiri, Maués, Nhamundá, Nova Olinda do Norte, Parintins, Presidente Figueiredo, São Sebastião do Uatumã, Silves, Tefé, Urucará e Urucurituba.

Sul (8): Apuí, Boca do Acre, Borba, Humaitá, Lábrea, Novo Aripuanã, Pauini e Tapauá.

Sobre a Coca-Cola Brasil

O Sistema Coca-Cola Brasil atua em nove segmentos — refrigerantes, sucos, lácteos, bebidas vegetais, água, águas especiais, água de coco, bebidas esportivas e chás — com uma linha de mais de 200 produtos, entre sabores regulares e versões sem açúcar ou de baixa caloria. Composto por nove grupos de fabricantes franqueados, o Instituto Coca-Cola Brasil, mais Verde Campo e a parceria com Leão Alimentos e Bebidas, o Sistema emprega diretamente 57,2 mil funcionários, gerando cerca de 500 mil empregos indiretos. A empresa aposta em inovação para ampliar seu portfólio e atingir o objetivo de ajudar a coletar e reciclar o equivalente a 100% de suas embalagens até 2030. A Coca-Cola Brasil trabalha para oferecer cada vez mais opções com menos açúcar adicionado e no incentivo a iniciativas que melhorem o desenvolvimento econômico e social das comunidades onde atua.

Sobre o Unidos pela Vacina

Criado a partir da iniciativa de Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho do Grupo Mulheres do Brasil, o Movimento Unidos Pela Vacina é apartidário e nasceu com o objetivo de tornar viável a vacinação de todos os brasileiros contra Covid-19 até setembro de 2021. Com esse propósito, mais de 4.000 pessoas entre artistas, cientistas, empresários e representantes de comunidades, entidades setoriais e da sociedade civil uniram-se à executiva e suas 90 mil voluntárias, potencializando suas forças e vozes em benefício da imunização da população. Com uma agenda de ações, estamos atuando para mobilizar governos, empresários e sociedade civil para retirar entraves e fazer com que a vacinação chegue o mais rápido possível para todos os cantos do Brasil.

Sobre o Grupo de Apoio Voluntário

O GAV – Grupo de Apoio de Voluntário é uma Organização da Sociedade Civil (OSC) que há 20 anos reúne voluntários em datas específicas para levar amor e esperança às pessoas que precisam de acolhimento. Os focos de atendimento das campanhas de doação são instituições filantrópicas e famílias em estado de vulnerabilidade.

O projeto Heróis Fazem Escola, hoje é um dos mais importantes do GAV, se trata de uma imersão de três dias ofertada para jovens em condições de vulnerabilidade social na rede pública de ensino. Neste treinamento, é possível desenvolver inteligência emocional, autonomia, comunicação assertiva e não-violenta, cooperação, trabalho em equipe, responsabilidade, administração de conflitos, criatividade e empreendedorismo. Além disso, o GAV faz parte do SOS-AM, um movimento que ganhou notoriedade no enfrentamento à pandemia de Covid-19, sobretudo auxiliando na superação do colapso do sistema de saúde, no Amazonas.

Sobre o grupo Mulheres do Brasil

O Grupo Mulheres do Brasil é um movimento suprapartidário, que reúne mais de 91 mil mulheres que sonham e trabalham voluntariamente por um Brasil melhor. É organizado em Núcleos localizados em diversas cidades brasileiras e também no exterior. No Amazonas, as ações acorrem no Núcleo Manaus. Entre as pautas prioritárias estão a valorização da Educação – um direito fundamental da cidadania; o combate à violência contra a mulher – é inadmissível que uma mulher seja vítima de feminicídio a cada duas horas em nosso país; igualdade racial – o racismo estrutural é um problema de toda a sociedade, o grupo é antirracista e atua em prol da redução da desigualdade racial e de gênero em todas as esferas; defende o Sistema Único de Saúde – SUS, a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e públicas. Como participar: todas as mulheres são bem-vindas, basta cadastrar-se pelo site www.grupomulheresdobrasil.com.br.

