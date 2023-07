Codam avaliará 36 projetos industriais que estimam a criação de 1,2 mil postos de trabalho no Amazonas

O Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam) reúne-se na terça-feira (11/07), às 10h, por videoconferência, para deliberar sobre uma pauta de 36 projetos industriais com investimentos estimados em R$ 766,933 milhões e mão de obra estimada em 1.245 vagas, no período de até três anos. A pauta relaciona 18 projetos de implantação, 17 projetos de diversificação e um de atualização.

A 302ª reunião do Conselho será presidida pelo interino da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), Marco Antônio Villela, representando o governador Wilson Lima. Para Villela, a pauta a ser analisada pelo Codam demonstra a confiança das empresas em investir no Amazonas e reflete os bons resultados dos esforços do governo estadual em criar um ambiente de negócios favorável para investimentos no mercado local.

“Por orientação do governador, a Sedecti vem trabalhando no fortalecimento e crescimento industrial no estado. Como resultado desses esforços, temos uma volumosa pauta que contempla 36 projetos industriais a serem analisados, que juntos somam mais de R$ 766 milhões em investimentos”, avaliou o secretário.

Destaques

Um dos destaques da pauta é a proposta de diversificação da Cal-Comp, com previsão de R$ 333 milhões em investimentos, representando 43% da pauta, para produtos como câmera de vídeo para sistema de segurança, modulador de dados por rede óptica, distribuidor de conexões para rede “switch” e roteador digital.

Na pauta de implantação de novos projetos industriais, destaque para a proposta da empresa Livoltek Power Brasil Ltda para a nova linha de produção de inversor solar fotovoltaico, com previsão de R$ 79,763 milhões em investimentos.

Outros projetos industriais de diversificação em destaque, a serem analisados pelos Conselheiros, são os das empresas Whirlpool Eletrodomésticos AM S.A, que prevê investimento de R$ 64,780 milhões para produção de condicionador de ar de janela ou de parede corpo único e forno de microondas; e LG Electronics, com investimento total de R$ 5,095 milhões para o produto monitor de vídeo com tela de luminescência orgânica (oled), para uso em informática.

A pauta a ser analisada na 302ª reunião do Codam está disponível na íntegra no link: http://www.sedecti.am.gov.br/painel-conselho-de-desenvolvimento-do-estado-do-amazonas-codam

A reunião será realizada por videoconferência, com transmissão pelo canal do Governo do Amazonas no Youtube (@governodoam).

Redaçao AM POST