A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Colisão entre bote e jet ski deixa três desaparecidos em Manacapuru

Moradores relatam que o jet ski atingiu o bote por volta das 23h.

Por Beatriz Silveira

21/09/2025 às 12:18

Ver resumo

Notícias do Amazonas – Um acidente envolvendo um bote e um jet ski deixou três pessoas desaparecidas na noite deste sábado (20), na Vila Acajatuba, zona rural de Manacapuru, município localizado a 68 quilômetros a oeste de Manaus.

PUBLICIDADE

Segundo moradores da região, por volta das 23h o jet ski atingiu o bote em que estavam pai, mãe e uma bebê de cinco meses. Após o impacto, os três não foram mais vistos e ainda não foram encontrados até o momento, de acordo com os relatos colhidos no local.

As informações iniciais repassadas por moradores indicam que o condutor do veículo aquático ficou bastante ferido e foi internado no hospital do município. Não há, até agora, identificação oficial das vítimas envolvidas no acidente, nem detalhes adicionais sobre o estado de saúde do piloto do jet ski.

PUBLICIDADE

Leia também: Manifestantes vão as ruas em Manaus protestar contra anistia e ‘PEC da Blindagem’

A ocorrência mobilizou a atenção de quem vive na comunidade ribeirinha da Vila Acajatuba, que relatou o choque entre as embarcações durante a noite de sábado. As circunstâncias exatas da colisão não foram informadas nos relatos disponíveis.

Até a última atualização deste texto, permaneciam as informações de que três ocupantes do bote — o casal e a criança de cinco meses — estavam desaparecidos, enquanto o condutor do jet ski seguia sob cuidados no hospital de Manacapuru. Novos dados sobre a identificação dos envolvidos e sobre a dinâmica do acidente não haviam sido divulgados.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Brasil

Homem é preso suspeito de planejar ataque terrorista em Brasília

Investigações miram logística e possíveis coautores de plano de ataque.

há 35 minutos

Brasil

Lula exclui EUA da reunião “Democracia Sempre” paralela à Assembleia-Geral da ONU

Encontro paralelo à Assembleia-Geral da ONU foca democracia, combate à desigualdade e à desinformação.

há 1 hora

Manaus

Bairros Coroado e Flores ficarão sem energia nesta segunda (22)

Concessionária programa desligamentos para serviços de manutenção e ampliação da rede.

há 2 horas

Polícia

PM flagra flanelinhas extorquindo motoristas durante show Klesssinha em Manaus: “alguns estão cobrando R$150”

Polícia Militar flagrou a prática.

há 2 horas

Manaus

Casa pega fogo após oscilação de energia no Colônia Terra Nova em Manaus

Vizinhança usou água armazenada até a chegada do Corpo de Bombeiros.

há 2 horas