Colisão entre bote e jet ski deixa três desaparecidos em Manacapuru

Notícias do Amazonas – Um acidente envolvendo um bote e um jet ski deixou três pessoas desaparecidas na noite deste sábado (20), na Vila Acajatuba, zona rural de Manacapuru, município localizado a 68 quilômetros a oeste de Manaus.

PUBLICIDADE

Segundo moradores da região, por volta das 23h o jet ski atingiu o bote em que estavam pai, mãe e uma bebê de cinco meses. Após o impacto, os três não foram mais vistos e ainda não foram encontrados até o momento, de acordo com os relatos colhidos no local.

As informações iniciais repassadas por moradores indicam que o condutor do veículo aquático ficou bastante ferido e foi internado no hospital do município. Não há, até agora, identificação oficial das vítimas envolvidas no acidente, nem detalhes adicionais sobre o estado de saúde do piloto do jet ski.

PUBLICIDADE

Leia também: Manifestantes vão as ruas em Manaus protestar contra anistia e ‘PEC da Blindagem’

A ocorrência mobilizou a atenção de quem vive na comunidade ribeirinha da Vila Acajatuba, que relatou o choque entre as embarcações durante a noite de sábado. As circunstâncias exatas da colisão não foram informadas nos relatos disponíveis.

Até a última atualização deste texto, permaneciam as informações de que três ocupantes do bote — o casal e a criança de cinco meses — estavam desaparecidos, enquanto o condutor do jet ski seguia sob cuidados no hospital de Manacapuru. Novos dados sobre a identificação dos envolvidos e sobre a dinâmica do acidente não haviam sido divulgados.