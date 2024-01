Na noite desta sexta-feira (19), um acidente de trânsito preocupante foi registrado na esquina entre as ruas Boa Vista e Miranda Leão, no município de Maués, situado a 257.80 km de Manaus.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que uma moto avança pela avenida, quando, de repente, o motorista de um carro, em alta velocidade, colide violentamente contra o motoqueiro. O impacto resulta na queda do condutor da motocicleta, que não utilizava capacete ou qualquer outra proteção.

De acordo com as informações disponíveis, o motociclista foi prontamente encaminhado para o Hospital Geral Raimunda Francisca Dinelly. Até o momento, não há detalhes sobre o estado de saúde do ferido nem informações sobre o motorista do carro envolvido no acidente.

As autoridades locais estão apurando as circunstâncias do ocorrido, enquanto a comunidade aguarda atualizações sobre o estado de saúde do motociclista e eventuais medidas a serem tomadas em relação ao acidente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido no interior do Amazonas; assista pic.twitter.com/U1EP22eU0h — AM POST (@portalampost) January 20, 2024 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE