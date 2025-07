‘Colômbia’ vira réu na Justiça Federal como mandante do assassinato de Bruno e Dom Phillips

Notícias do Amazonas – Ruben Dario Villar, conhecido como ‘Colômbia’, passou a responder formalmente na Justiça Federal como mandante do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips.

A decisão foi tomada nesta segunda-feira (21) pela Subseção Judiciária Federal de Tabatinga, que acatou a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF), com o apoio do Grupo de Apoio ao Tribunal do Júri (GATJ).

Segundo a denúncia, Amarildo da Costa Oliveira, Jefferson da Silva Lima e Oseney da Costa de Oliveira teriam agido sob ordens de ‘Colômbia’, planejando a emboscada fatal contra as vítimas. O crime teria motivação financeira ligada a atividades ilegais na Terra Indígena Vale do Javari, onde ‘Colômbia’ liderava uma organização criminosa dedicada à exploração ilegal de recursos naturais, incluindo caça e pesca predatórias.

O grupo contava com recursos fornecidos por ‘Colômbia’, como embarcações, armas e combustível, e revendia os produtos ilegais em territórios peruano e colombiano. A Justiça Federal também retirou o sigilo dos autos do processo, garantindo que o público acompanhe os desdobramentos do caso.

O MPF solicitou a transferência do julgamento dos executores para Manaus, buscando maior segurança e imparcialidade, aguardando decisão judicial. Amarildo e Jefferson já são réus e presos; Oseney aguarda julgamento em regime domiciliar. Outras cinco pessoas foram denunciadas por envolvimento na ocultação dos corpos e corrupção de menores. O caso segue em investigação.