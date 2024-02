Colônia de Férias da UEA promove conscientização ambiental a jovens estudantes

Temas voltados à educação ambiental, apresentações culturais e homenagens marcaram, no sábado (17/02), o encerramento da edição da Colônia de Férias promovida pela Escola do Meio Ambiente da Universidade do Estado do Amazonas (EMA/UEA). As atividades ocorreram entre os dias 6 e 17 de fevereiro, na Escola Normal Superior (ENS/UEA), com vagas destinadas a alunos do ensino fundamental e ensino médio.

A programação teve como foco a sensibilização da questão ambiental, por meio de ações sobre temas transversais a fim de contribuir para a formação de alunos. Jogos, vivências com o meio ambiente, competições, gincanas, reforço para a prova Brasil e vestibulares estão entre as atividades desenvolvidas.

O projeto integra o Programa de Educação Ambiental na Extensão Universitária (Peaeu) e conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (Proex) e do Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão Universitária (Padex) da UEA.

O reitor André Zogahib exalta a realização da Colônia de Férias e explica que a iniciativa é fundamental para a promoção da educação ambiental. “Estamos tendo contato direto com crianças e adolescentes em plena formação. Isso é muito importante para que possamos contribuir para uma sociedade mais consciente. A UEA está presente na lista das universidades mais sustentáveis do mundo divulgada pelo GreenMetric e o cuidado com o meio ambiente é uma das preocupações de nossa universidade. Com certeza, muitas outras iniciativas com esse foco serão realizadas”, disse.

Segundo a coordenadora do Programa de Educação Ambiental na Extensão Universitária, Prof.ª Dra. Elizabeth Santos, a iniciativa atua em uma perspectiva de envolver a sociedade com a educação ambiental. “Nesse âmbito, temos vários projetos e, entre eles, a Escola do Meio Ambiente. Conseguimos com a colônia de férias trazer os alunos, o que nos permite uma relação mais aproximada da universidade com os cidadãos. Muitos temas significativos foram trabalhados e impactando positivamente não somente os alunos, mas também os pais”, completou.

Jacqueline Batista é mãe do estudante do 6° ano do ensino fundamental Pedro Vinícius, de 12 anos. Ela explica que teve conhecimento da iniciativa por meio do Portal de Notícias da UEA. “Foi muito importante para ele ter a consciência ecológica, além de promover a interação com outras crianças. Pedro tem TDAH e os monitores foram muito atenciosos. Pude ter a certeza que ele estava em um ambiente propício ao aprendizado”, comentou.

Reconhecimento

Durante a solenidade de encerramento, foram entregues homenagens a avaliadores, professores, alunos destaque e membros da equipe. A programação foi desenvolvida por professores, monitores e egressos que, como voluntários, participam da avaliação das atividades planejadas, sob a coordenação da Prof.ª Dra. Elizabeth da Conceição dos Santos. Todos os alunos receberam, ainda, certificado de participação.

