Com 3,7 mil famílias contempladas, Wilson Lima inicia entrega do Auxílio Estadual em Humaitá

Redação AM POST

Nesta sexta-feira (10/11), o governador Wilson Lima iniciou a distribuição dos cartões do Auxílio Estadual permanente no município de Humaitá, a 696 km de Manaus. Ao todo, 3.741 famílias em situação de pobreza e extrema pobreza poderão contar, a partir de agora, com o benefício mensal de R$ 150. No município, o governador participou, ainda, da certificação profissional de mototaxistas, e fez entregas no âmbito social, do setor primário e do desporto no município.

Humaitá é o 48º município a iniciar a distribuição do Auxílio Estadual. A estimativa é de que aproximadamente R$ 561.150 sejam injetados na economia da cidade, mensalmente, o que resulta em mais de R$ 6,7 milhões por ano.

“Nós estamos chegando hoje aqui na calha do (rio) Madeira. Estamos em Humaitá e daqui a pouco vamos a Manicoré. Aqui nós vamos entregar mais de 3.700 cartões. Esse cartão que é permanente, todos os meses as famílias terão ali depositado em suas contas esse valor e elas podem ir ao mercadinho comprar cesta básica, comprar botijão de gás, pode comprar remédios e fraldas, enfim aquilo que as famílias estão mais necessitando. Por um lado nós estamos garantindo segurança alimentar dessas famílias, por outro nós estamos garantindo o aquecimento da economia”, afirmou.

Até esta quinta-feira (09/12), mais de 222 mil cartões já haviam sido entregues, 74% do total de 300 mil famílias que serão contempladas em todo o estado. Famílias como a do Rosual Nascimento, de 42 anos, que está desempregado. Segundo ele, o auxílio é uma oportunidade de garantir a ceia de Natal deste ano.

“Vai ajudar a comprar o rancho para dentro de casa, a ceia de natal, e na alimentação dos meus filhos. Que as pessoas aproveitem, porque tem muita gente que tem passado necessidade em nossa cidade, muita gente desempregada. Então, ele vai olhar mais pelo município de Humaitá. Eu fico muito feliz por ter sido contemplado com esse auxílio, é muito gratificante isso”, disse.

Investimento no Social – Ainda no município, o governador fez a entrega de equipamentos e cheques-pagamentos, oriundos de editais do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), para dez Organizações da Sociedade Civil (Osc’s), sendo cinco do setor social e cinco do setor primário. O valor total do investimento é de R$ 1.720.325,70 e beneficiará 1.995 famílias.

Durante a ação, também foi realizada a assinatura para formalização de 125 propostas aprovados no programa Crédito Solidário, coordenado pelo FPS em parceria com a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), que disponibilizará R$ 188.700 em recursos.

Certificação a mototaxistas – O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) certificou 23 novos mototaxistas que participaram do curso profissionalizante e outros 13 que já trabalhavam na área, no município de Humaitá.

Os profissionais fazem parte da primeira turma do projeto “Motociclista Legal”, que faz parte do programa Detran Cidadão criado pelo Governo do Estado, é que vai atender milhares de mototaxistas que atuam no interior do Amazonas e que não possuíam capacitação por falta de recursos.

Esporte – O Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), realizou a entrega de cheque simbólico à Prefeitura de Humaitá do investimento de R$ 250 mil para o esporte de base do município.

Deste montante, dois cheques foram entregues, sendo um de R$ 200 mil, destinado a realização dos Jogos Municipais de Humaitá e de R$ 50 mil para o fomento no esporte de base.

* Com informações da assessoria de imprensa