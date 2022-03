Com 3,8 mil novas armas, Governo do Amazonas renova arsenal das Polícias Civil e Militar

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O governador Wilson Lima entregou às forças de segurança, nesta sexta-feira (04/03), veículos e equipamentos para reforçar o combate à criminalidade no estado, como parte das ações do programa Amazonas Mais Seguro. Foram entregues 3.865 pistolas calibre 9 milímetros e 14 viaturas policiais. Na solenidade, Wilson Lima também lançou a Operação Hórus para os municípios de Parintins e Maués.

Continua depois da Publicidade

“Resolver o problema da segurança pública não depende apenas de uma ação isolada, nossa estratégia é atacar por todos os lados: valorizar o policial militar, valorizar o policial civil. E a gente tem feito promoções, com o reajuste salarial e outras gratificações. Não dá mais para o policial ir para rua em um carro baixo. No meu governo, é a polícia que olha o bandido de cima para baixo, e o armamento tem mais eficiência e dá mais segurança para o policial na hora de agir”, disse o governador.

Do total de novas armas, 3,5 mil são para a Polícia Militar do Amazonas (PMAM). Outras 365 vão ser repassadas à Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). Este é o primeiro lote de armamento a ser entregue, para substituir pistolas antigas. Ao todo serão entregues aproximadamente 11 mil pistolas para modernização do arsenal das polícias ao longo do ano de 2022.

O equipamento foi adquirido pela SSP-AM, por meio do Fundo Estadual de Segurança Pública (FESP-AM); e da parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). As novas viaturas são destinadas ao batalhão da Força Tática da Polícia Militar.

Continua depois da Publicidade

“É um armamento melhor para as atividades do policial. Além disso, viaturas 4×4 com tecnologia embarcada. É mais um reforço para que o nosso policial tenha condições de trabalhar”, disse o general Carlos Alberto Mansur, secretário de Segurança Pública.

Amazonas Mais Seguro – Esta é a segunda entrega de armamento realizada em 2022, dentro do programa Amazonas Mais Seguro. Em janeiro deste ano, o governador Wilson Lima entregou 65 viaturas, 30 motos, 14 metralhadoras 762, além de 77 mil munições de diversos calibres para reforçar o trabalho dos agentes durante as operações nas fronteiras e divisas do estado.

Continua depois da Publicidade

“Essa nova arma oferece uma resposta mais rápida no trabalho de rua, o que significa também mais qualidade de trabalho para os policiais que estão diariamente no enfrentamento ao crime”, disse o coronel Vinícius Almeida, comandante-geral da PMAM.

Entre as 65 viaturas entregues em janeiro, 45 foram distribuídas entre as zonas oeste, centro-sul e sul de Manaus. O governador também lançou o Grupamento Tático Móvel (GTAM), com o envio das demais 20 viaturas e 30 motos para municípios do interior do estado. Dez cidades receberão os kits, compostos por duas viaturas e três motos, cada.

Continua depois da Publicidade

Os municípios inicialmente contemplados são Itacoatiara, Parintins, Tefé, Coari, Humaitá, Tabatinga, Novo Airão, Maués, Manacapuru e Autazes, município que recebeu a implantação do GTAM nesta quinta-feira (03/03), quando o governador Wilson Lima fez a entrega dos veículos.

Lançado em 2021, o Amazonas Mais Seguro conta com investimentos totais de R$ 280 milhões e contempla um conjunto de ações, com implementação de curto e médio prazos para que seja possível alcançar a redução das taxas de homicídios e outras mortes violentas. Entre julho (quando o programa foi lançado) e dezembro de 2021, as forças de segurança do Amazonas receberam mais de R$ 98 milhões em investimentos.

Concursos e promoções – Ainda em 2021, Wilson Lima anunciou concursos públicos para o preenchimento de 2,5 mil vagas distribuídas entre cinco órgãos que compõem a estrutura do Governo do Estado: polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) e Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

A realização dos certames também integra as ações do programa Amazonas Mais Seguro e faz parte do plano para reestruturar as Forças de Segurança no estado.

Além disso, também como medida de valorização dos profissionais e priorizando a segurança pública, o governador Wilson Lima promoveu, desde 2019, mais de 7 mil policiais militares. A medida significa aumento salarial referente à mudança de patente. Somente em 2021, mais de 2 mil profissionais passaram a ocupar novas patentes.

“As polícias têm sentido as melhorias nos equipamentos, dos seus salários, das suas atribuições. Nós da segurança saímos todo dia de casa”, disse a delegada geral Emília Ferraz.

* Com informações da assessoria de imprensa