Com 96% de execução, Wilson Lima vistoria reta final dos trabalhos no Complexo Viário Anel Sul

O governador Wilson Lima vistoriou, nesta sexta-feira (28/07), a etapa final dos trabalhos no Complexo Viário Anel Sul, que já alcança 96% de execução. A duplicação da estrada do Tarumã, na zona oeste de Manaus, contempla 8,7 quilômetros da via, dos quais 8,1 quilômetros já estão totalmente pavimentados. Resta um trecho de 600 metros, nas proximidades do Sistema de Vigilância da Amazônia (Sivam), que começou a receber a aplicação da primeira capa asfáltica durante a vistoria.

Segundo Wilson Lima, o Complexo Viário Anel Sul – antiga avenida do Turismo – vai desafogar o trânsito da avenida Torquato Tapajós. A via vai atender a atual demanda dos veículos da zona norte da cidade, proporcionando um novo caminho com destino ao Centro da capital. O complexo vai reduzir o tempo de viagem e, consequentemente, despesas dos motoristas com combustíveis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na ocasião, o governador também destacou que as obras do Complexo Viário Anel Leste já estão 55% executadas. Juntos, os Anéis Viários Sul e Leste interligarão o Distrito Industrial ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e às rodovias BR-174 (Manaus-Boa Vista) e AM-010 (Manaus-Itacoatiara), tirando veículos pesados de circulação nas principais vias da cidade.

As obras são executadas pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra).

“O Anel Sul e o Anel Leste dão a possibilidade ao condutor de passar por fora da cidade, saindo do fluxo de grandes avenidas como, por exemplo, é o caso da Grande Circular, da alameda Cosme Ferreira, do V8, da General Rodrigo Otávio. Isso faz com que, por exemplo, a velocidade dos ônibus aumente, dando mais conforto e fazendo com que quem usa o transporte coletivo chegue com mais rapidez no seu destino“, ressaltou o governador Wilson Lima, que vistoriou a obra acompanhado do secretário executivo da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Gustavo Brugnara.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Obras do Anel Sul

Serviços de terraplanagem, drenagem e obras de arte foram concluídos no Anel Sul. Das oito paradas e baias (áreas destinadas a embarque e desembarque de passageiros do transporte público), seis já foram finalizadas. Estão em andamento os serviços de paisagismo, iluminação, sinalização e pavimentação com aplicação da segunda capa asfáltica no trecho entre a ponte da Bolívia e o Polo Moveleiro de Manaus.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Com certeza vai melhorar o fluxo. Agora é mais uma opção, porque só tinha a Torquato Tapajós para que as pessoas pudessem chegar às suas residências no final do dia, e aqui é mais uma opção”, afirmou o empresário Heraldo Araújo, que passou pelo trecho em que o governador vistoriava.

Anel Viário Leste

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Anel Leste inicia no trevo da avenida Cosme Ferreira com a avenida Norte-Sul, passando pelo Ramal do Brasileirinho em direção à avenida Margarita, até o Museu da Amazônia (Musa). Um corredor viário com extensão total de 18,3 quilômetros está em construção, contemplando duas pistas, com 10,8 metros de largura, sendo três faixas de 3,6 metros cada, passeios laterais com dois metros de calçada e canteiros de até cinco metros.

Ao longo do trecho estão sendo implantadas 22 baias para paradas de ônibus; oito galerias, sendo duas passagens de faunas subterrâneas e duas aéreas; cinco pontes e a implantação de uma ciclovia com 5,6 quilômetros e três metros de largura, com fluxo em mão dupla, margeando a Reserva Florestal Adolpho Ducke.

Nesta etapa, estão em andamento os serviços de terraplanagem e drenagem, além da construção do trevo completo com passagem de nível, quatro alças internas e quatro externas, que permite a circulação de veículos em todos os sentidos das vias. As alças têm largura de 7,5 metros e as pontes com dimensões de 10,8 metros de largura por 54,6 metros de extensão, localizadas na avenida dos Oitis, sobre o Eixo Norte-Sul.

Redação AM POST