Com ajuda e fiscalização do senador Eduardo Braga as obras na BR 319 estão andando mais rápido

Notícias do Amazonas – As obras na BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, seguem em ritmo acelerado com o início do verão amazônico. A construção das novas pontes sobre os rios Curuçá e Autaz Mirim, além do asfaltamento de um trecho de 20 quilômetros da rodovia, foi vistoriada nesta quarta-feira (6/8) por uma comitiva de engenheiros do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

A nova ponte sobre o Rio Curuçá, no quilômetro 23 da BR-319, no município de Careiro da Várzea, já alcançou 75% de execução. A estrutura de 150 metros — 60 metros a mais do que a antiga — teve dois tabuleiros instalados e concretados. O investimento é de R$ 28 milhões e a entrega está prevista para setembro.

Já a ponte sobre o Rio Autaz Mirim, no quilômetro 24, está em fase inicial, com a fundação das vigas de sustentação. Com extensão de 210 metros, também 60 metros a mais que a anterior, a obra está orçada em R$ 30 milhões. Segundo o DNIT, a previsão é concluir os trabalhos até o fim do ano, aproveitando o período de estiagem para acelerar as atividades.

Além das pontes, o trecho entre os quilômetros 198 e 218 da rodovia está recebendo nova pavimentação. O senador Eduardo Braga também esteve recentemente no local acompanhando o avanço das obras e reforçou a importância da BR-319 para o desenvolvimento da região.

Asfaltamento de 20 quilômetros

Já as obras de asfaltamento de 20 quilômetros, entre o trecho dos quilômetros 198 ao 218, no perímetro do município de Borba, também estão em estágio avançado. A terraplanagem já foi concluída e agora é aplicado o “rachão”, um conjunto de pedras, brita e areia de diferentes dimensões anteriores à massa asfáltica. Os trabalhos têm um custo total de R$ 145 milhões e a previsão de entrega é 2026.

“Esse ano agora, chegando a nova vazante, a seca, a ideia é a gente vir com a brita graduada, que praticamente já tem cinco quilômetros colocados, até a subbase. Aí vem a brita graduada e, na sequência, já vem colocando o asfalto”, explicou Orlando Fanaia, superintendente do DNIT.

Além disso, mais asfalto vem sendo programado para outros 32 quilômetros a frente na BR-319, entre o trecho dos quilômetros 218 ao 250. A obra está em fase de finalização de projeto e logo deve ser lançada a licitação para contratar uma empresa que irá tocar as obras.

“Com isso, a gente quer deixar esse Lote C todo contratado, para que tudo esteja em obra em 2026. Ainda não temos uma previsão de fechamento. Esses primeiros 20 quilômetros já contratados, a gente acredita que somente no ano que vem vamos terminá-lo e, também, iniciar no próximo ano os outros 32 quilômetros”, prospectou Orlando Fanaia.

Trecho do meio

Senador Eduardo Braga continua trabalhando intensamente para resolver o impasse do trecho do meio da BR-319. Cerca de 400, entre os municípios de Humaitá e Borba, que apresentam as piores condições de trafegabilidade estão impossibilitados de receber pavimentação por impasse junto aos órgãos de licenciamento.

Braga tem se dedicado a encontrar soluções em parceria com os ministérios do Meio Ambiente e de Transporte para destravar as licenças ambientais e assim garantir a pavimentação plena da rodovia que liga os estados do Amazonas, Roraima e Rondônia ao restante do país, beneficiando milhões de brasileiros que vivem na Amazônia ou que transitam pela região.