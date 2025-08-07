A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Com ajuda e fiscalização do senador Eduardo Braga as obras na BR 319 estão andando mais rápido

Braga tem feito articulação junto ao Governo Federal e ao DNIT para que as obras aconteçam e os serviços sejam executados dentro do cronograma previsto.

Por Natan AMPOST

07/08/2025 às 09:13 - Atualizado em 07/08/2025 às 09:29

Notícias do Amazonas – As obras na BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, seguem em ritmo acelerado com o início do verão amazônico. A construção das novas pontes sobre os rios Curuçá e Autaz Mirim, além do asfaltamento de um trecho de 20 quilômetros da rodovia, foi vistoriada nesta quarta-feira (6/8) por uma comitiva de engenheiros do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

A nova ponte sobre o Rio Curuçá, no quilômetro 23 da BR-319, no município de Careiro da Várzea, já alcançou 75% de execução. A estrutura de 150 metros — 60 metros a mais do que a antiga — teve dois tabuleiros instalados e concretados. O investimento é de R$ 28 milhões e a entrega está prevista para setembro.

PUBLICIDADE

Já a ponte sobre o Rio Autaz Mirim, no quilômetro 24, está em fase inicial, com a fundação das vigas de sustentação. Com extensão de 210 metros, também 60 metros a mais que a anterior, a obra está orçada em R$ 30 milhões. Segundo o DNIT, a previsão é concluir os trabalhos até o fim do ano, aproveitando o período de estiagem para acelerar as atividades.

Além das pontes, o trecho entre os quilômetros 198 e 218 da rodovia está recebendo nova pavimentação. O senador Eduardo Braga também esteve recentemente no local acompanhando o avanço das obras e reforçou a importância da BR-319 para o desenvolvimento da região.

PUBLICIDADE

Asfaltamento de 20 quilômetros

Já as obras de asfaltamento de 20 quilômetros, entre o trecho dos quilômetros 198 ao 218, no perímetro do município de Borba, também estão em estágio avançado. A terraplanagem já foi concluída e agora é aplicado o “rachão”, um conjunto de pedras, brita e areia de diferentes dimensões anteriores à massa asfáltica. Os trabalhos têm um custo total de R$ 145 milhões e a previsão de entrega é 2026.

Leia mais: Com emenda de Eduardo Braga, asfalto em 14 km de ramais leva dignidade e esperança à população rural de Manaus

PUBLICIDADE

“Esse ano agora, chegando a nova vazante, a seca, a ideia é a gente vir com a brita graduada, que praticamente já tem cinco quilômetros colocados, até a subbase. Aí vem a brita graduada e, na sequência, já vem colocando o asfalto”, explicou Orlando Fanaia, superintendente do DNIT.

Além disso, mais asfalto vem sendo programado para outros 32 quilômetros a frente na BR-319, entre o trecho dos quilômetros 218 ao 250. A obra está em fase de finalização de projeto e logo deve ser lançada a licitação para contratar uma empresa que irá tocar as obras.

PUBLICIDADE

“Com isso, a gente quer deixar esse Lote C todo contratado, para que tudo esteja em obra em 2026. Ainda não temos uma previsão de fechamento. Esses primeiros 20 quilômetros já contratados, a gente acredita que somente no ano que vem vamos terminá-lo e, também, iniciar no próximo ano os outros 32 quilômetros”, prospectou Orlando Fanaia.

Trecho do meio

Senador Eduardo Braga continua trabalhando intensamente para resolver o impasse do trecho do meio da BR-319. Cerca de 400, entre os municípios de Humaitá e Borba, que apresentam as piores condições de trafegabilidade estão impossibilitados de receber pavimentação por impasse junto aos órgãos de licenciamento.

Braga tem se dedicado a encontrar soluções em parceria com os ministérios do Meio Ambiente e de Transporte para destravar as licenças ambientais e assim garantir a pavimentação plena da rodovia que liga os estados do Amazonas, Roraima e Rondônia ao restante do país, beneficiando milhões de brasileiros que vivem na Amazônia ou que transitam pela região.

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Pará

Presidente da COP30 alerta que preços abusivos em Belém podem comprometer negociações

André Corrêa do Lago afirma que custos elevados de hospedagem podem impedir participação de delegações.

há 26 minutos

Manaus

Carreta tomba na Avenida das Torres e deixa trânsito caótico na Zona Norte de Manaus; Vídeo

Acidente ocorre na manhã desta quinta-feira (7) próximo ao viaduto; sem informações sobre feridos até o momento.

há 54 minutos

Mundo

Putin e Trump devem se encontrar para discutir cessar-fogo na guerra da Ucrânia

O presidente russo afirmou que o interesse foi mútuo e não descartou conversa com Zelensky.

há 59 minutos

Polícia

Arsenal pesado: Homem é preso com sete fuzis, 500 kg de skunk e duas lanchas em Manaus

Polícia prende homem e apreende armas, drogas e embarcações no bairro Educandos.

há 1 hora

Manaus

Manaus amanhece com chuva e friagem nesta quinta-feira (7); Veja vídeo

Houve alerta sobre riscos da chuva após incêndio no Distrito Industrial 2, mas Defesa Civil descarta toxicidade.

há 2 horas