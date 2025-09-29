Com apoio de Eduardo Braga, polo naval recebe R$ 4,3 bilhões e impulsiona a economia do Amazonas

Notícias do Amazonas – O polo de construção naval do Amazonas vive um dos maiores ciclos de investimentos de sua história, com impacto direto na geração de empregos e no fortalecimento da economia regional. A avaliação é do senador Eduardo Braga (MDB-AM), que acompanhou nesta segunda-feira (29/9) a visita do ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, à entrega das primeiras embarcações do Projeto LHG Mining.

Com aporte de R$ 4,3 bilhões do Fundo da Marinha Mercante (FMM) e do BNDES, o projeto prevê a construção de 415 embarcações, entre 400 balsas e 15 empurradores fluviais, em estaleiros distribuídos pelo Amazonas. Essas embarcações serão utilizadas no transporte hidroviário de minérios pelo país.

Na cidade de Iranduba, o Estaleiro Juruá entregou as primeiras balsas de um total de 218 encomendadas, sob investimento de R$ 909,28 milhões. Já o Estaleiro ERAM, em Manaus, será responsável pela construção de 64 balsas, com custo estimado em R$ 452,62 milhões. Outros quatro estaleiros também participam do projeto.

Segundo Braga, somente no Estaleiro Juruá são 2 mil empregos diretos e cerca de 6 mil entre diretos e indiretos. “Graças aos investimentos do Fundo da Marinha Mercante, do BNDES e aos benefícios fiscais que garantimos na Reforma Tributária, estamos promovendo emprego, renda e desenvolvimento para o Amazonas”, destacou o senador.

Além do LHG Mining, foi anunciado um novo financiamento para o setor naval do estado. A empresa Hermasa Navegação da Amazônia LTDA receberá R$ 384,29 milhões para construir 60 balsas graneleiras e dois empurradores fluviais, também com recursos do FMM e do BNDES.

O ministro Silvio Costa Filho ressaltou a importância da iniciativa: “Estou muito feliz em participar desse momento histórico. É o maior volume de investimentos no setor naval que estamos vendo no Amazonas e em toda a região Norte do Brasil”.

Durante a agenda no estado, a comitiva do Ministério dos Portos e Aeroportos também participou da inauguração de um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) em Manaus, da entrega do novo porto de Envira e do anúncio das obras de modernização do porto de Eirunepé, municípios localizados na calha do rio Juruá.