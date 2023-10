Com apoio do Bolsa Esporte Estadual, atleta amazonense sonha em conquistar o Mundial Master de Jiu-jitsu

Sonhar com o primeiro lugar e conquistar pódios é o foco de todo atleta. Com o apoio do Governo do Amazonas, por meio do Bolsa Esporte Estadual 2023, a atleta Juliana Aleixo, que pratica jiu-jitsu há mais de 20 anos, está focada em alcançar mais um título para sua história, dessa vez o de campeã mundial.

“O Bolsa Esporte veio para transformar a vida dos atletas que almejam estar no topo, em suas modalidades. Com esse patrocínio conseguimos viabilizar que os esportistas beneficiados levem o nome do Amazonas nas maiores competições do país”, disse Jorge Oliveira, secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel).

A trajetória da amazonense começou aos 10 anos, hoje com 39 anos, Juliana Aleixo coleciona vários títulos nacionais e internacionais. “Ano que vem quero conquistar o mundial máster. Meu primeiro título foi com 16 anos, no adulto, e agora vou em busca dessa medalha para o Amazonas”, ressaltou a lutadora.

Construindo sua história no cenário esportivo, Juliana ressalta a importância do benefício para seu desenvolvimento no esporte. “O patrocínio do Governo do Estado é fundamental para compra da minha suplementação, pagamento de campeonatos e meus kimonos para competições. Eu tenho sonhado alto e esse benefício vai me ajudar muito”, ressaltou a atleta.

A amazonense faixa preta, atua profissionalmente no jiu-jitsu há mais de 29 anos. Juliana Aleixo é detentora de títulos como 1º lugar no Campeonato Brasileiro de Jiu-jitsu, Campeã Grand Slam, vice-campeã da Heros The Jungle, além de ter sido cinco vezes campeã amazonense.

O Bolsa Esporte Estadual busca apoiar atletas e paratletas, nas categorias de base, alto rendimento e de rendimento olímpico e paralímpico, com valores mensais que variam de R$ 400 a R$ 3 mil mensais, em todo o estado.

Redação AM POST