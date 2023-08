Com atuação do ‘Paredão’, Manaus registra menor índice de roubos de veículos dos últimos 12 anos

Manaus alcançou o menor índice de roubos de veículos dos últimos 12 anos. De acordo com dados do Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública (Ciesp), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), o processo de reduções sucessivas iniciou em novembro de 2021 e consiste em um balanço até julho de 2023. O resultado é reflexo da atuação do ‘Paredão’, sistema de videomonitoramento implantado pelo governador Wilson Lima, em outubro de 2021.

O estudo compreende o período de 2011 a 2023, considerando os meses de janeiro a julho de cada ano. A base de dados são os registros de Boletins de Ocorrência das vítimas.

De acordo com a análise do Ciesp, a redução do acumulado entre novembro de 2021 a julho de 2023 chega a 79%, se comparado com o maior número da série histórica, em 2012, quando ocorreram 3.075 roubos de veículos na capital.

Ainda conforme os números do Ciesp, até julho deste ano todos os meses tiveram os menores índices da série histórica: 107 (janeiro), 93 (fevereiro), 89 (março), 88 (abril), 94 (maio), 83 (junho) e 76 (julho). Com 630 casos registrados, o acumulado no período também representa o menor valor registrado nos últimos 12 anos.

De acordo o titular da SSP-AM, general Carlos Alberto Mansur, os dados positivos são frutos do empenho do governador Wilson Lima, na aquisição de novas tecnologias, como a implantação do Cerco Inteligente de Videomonitoramento, o ‘Paredão’, que é uma ferramenta excepcional para elucidação desse tipo de crime em tempo recorde.

“Tudo isso associado ao empenho das Forças de Segurança e Salvamento tem nos gerado bons resultados. Nossas tropas estão nas ruas combatendo, diariamente, a criminalidade e devemos muito dos nossos resultados aos nossos homens, tanto da Polícia Militar, quanto da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros, que estão cada vez mais alinhados com a tecnologia adquirida pelo Governo do Amazonas, e quem ganha com isso é, com certeza, a nossa população e o nosso estado”, afirmou o secretário.

Integração

Para o titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), Rodrigo Bahia, o sistema de videomonitoramento eletrônico em pontos estratégicos de Manaus tem contribuído com o trabalho integrado das Forças de Segurança.

“Atuação da Polícia Militar, da Polícia Civil e do cerco eletrônico que tem nos ajudado bastante. Você recupera carros, identifica autores, pede prisão e assim é reduzido o nicho de criminosos voltados para este tipo de crime”, disse o delegado.

Roubos e furtos

Ainda conforme Rodrigo Bahia, o número de furtos em Manaus é maior que o de roubos. “A gente tem hoje um índice maior de furto do que roubo, que já é positivo, porque no roubo há ameaça e violência. Então, se tem mais furto é sinal que não está tendo tanta subtração de veículos envolvendo ameaça ou que ponha em risco a vida das pessoas”, explicou o delegado.

Ações

Para alcançar essa redução no quantitativo, as Forças de Segurança que integram a SSP-AM têm reforçado a fiscalização de carros e motos nas saídas da cidade, e nos barcos e balsas que transportam os veículos. “Temos conseguido evitar várias situações. Esses controles diminuem a possibilidade dos veículos que são subtraídos de serem levados para os municípios do interior”, ressaltou o delegado Rodrigo Bahia.

Redação AM POST