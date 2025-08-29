A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Com bastidores agitado, saiba quem são os advogados que devem disputar o Quinto Constitucional no Amazonas

A abertura da vaga pelo Quinto Constitucional no TJAM tem mobilizado possíveis candidatos e articulações.

Por Bruno Pacheco

29/08/2025 às 09:54

Ver resumo

Notícias do Amazonas – Antes mesmo da aposentadoria do desembargador Domingos Jorge Chalub, os bastidores da advocacia amazonense já estavam em movimento. A abertura da vaga pelo Quinto Constitucional no Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) tem mobilizado possíveis candidatos e articulações dentro da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Amazonas (OAB-AM).

PUBLICIDADE

Com a saída do o advogado Flávio Antony da disputa, figuram entre os nomes mais comentados os ex-presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil – seccional Amazonas (OAB-AM), o procurador municipal Marco Aurélio Choy e a advogada Grace Benayon; e a advogada Giselle Falcone, integrante do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM).

Segundo as informações de bastidores, alguns possíveis candidatos já teriam apoio de importantes autoridades. Flavio Antony e Giselle Falcone, por exemplo, teriam a preferência do governador Wilson Lima (UB), de acordo com o site Fatos Marcantes. Já Marco Aurélio Choy teria o apoio do presidente nacional da OAB, o amazonense Beto Simonetti.

PUBLICIDADE

Outros nomes ventilados nos bastidores incluem na disputa o juiz eleitoral Fabrício Frota Marques, a advogada Adriane Magalhães (presidente da Federação de Mulheres Advogadas do Amazonas (FEMADV) e o advogado João Tolentino (que atua há 34 anos). A oficialização das candidaturas, contudo, ainda depende de uma programação a ser definida pela OAB-AM.

A disputa

Para concorrer, os candidatos devem cumprir requisitos previstos em lei: possuir mais de dez anos de efetiva atividade jurídica, ter pelo menos cinco anos de inscrição na OAB-AM e não ultrapassar a idade de 70 anos. Após a inscrição e habilitação, ocorre a eleição direta entre advogados adimplentes, formando uma lista sêxtupla que é enviada ao Pleno do TJAM. O tribunal, então, escolhe três nomes e os encaminha ao governador Wilson Lima, responsável pela nomeação final.

A disputa, porém, já começou com polêmica. No dia 25 de agosto, o Conselho Federal da OAB (CFOAB) decidiu barrar a participação de Flávio Antony no pleito. A decisão levou em conta o fato de o advogado ocupar, desde 2019, o cargo de secretário da Casa Civil do Estado, o que configuraria impedimento para concorrer à vaga pelo Quinto Constitucional.

PUBLICIDADE

Leia mais: Quinto Constitucional: OAB-AM detalha edital para escolha de novo desembargador amazonense

A exclusão de Antony gerou críticas no meio jurídico. Diversos advogados saíram em defesa do secretário, alegando que sua experiência e atuação na advocacia deveriam ser levadas em conta no processo. Ainda assim, a decisão do Conselho Federal é definitiva e impede sua inscrição para a vaga no TJAM.

Com a saída de Flávio Antony, a disputa pela indicação da OAB-AM deve se concentrar nos demais nomes que circulam nos bastidores. O processo promete ser acirrado e, além de movimentar a advocacia amazonense, terá impacto direto na composição do Judiciário estadual, uma vez que o Quinto Constitucional é considerado um dos principais instrumentos de democratização do acesso à magistratura.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Manaus

Homem é preso após agredir mulher em estacionamento de SPA na Zona Norte de Manaus; Vídeo

Suspeito foi levado detido por agredir mulher que o acusava de roubo.

há 9 minutos

Brasil

Nikolas Ferreira acusa STF de parcialidade no julgamento de Bolsonaro

Deputado afirma que processo contra o ex-presidente já teria “cartas marcadas”.

há 42 minutos

Brasil

Justiça absolve motoboy preso injustamente por estupro após vítima reconhecer erro 

Homem ficou dois anos encarcerado após confusão de identidade.

há 55 minutos

Manaus

Moradores interditam Avenida do Tarumã em protesto contra falta de energia em Manaus; Vídeo

Sem luz por mais de 12 horas, famílias denunciam descaso da Amazonas Energia e exibem contas abusivas durante manifestação.

há 60 minutos

Brasil

Homem é preso por agredir esposa grávida e funcionários em Pronto-Socorro; veja

Irritado por ser impedido de acompanhar a companheira grávida, ele destruiu a recepção e ameaçou um funcionário.

há 1 hora