Com Daniel Silveira, Congresso Conservador do Amazonas acontece neste sábado

O 1º Congresso Conservador do Estado será realizado neste sábado, 06/02, com a presença de várias autoridades nacionais da “ala bolsonaristas”, entre eles, o deputado federal Daniel Silveira (PSL), a advogada Flávia Ferronato, grande ativista da direita, e o influenciador bolsonarista, Maicon Sulivan.

Entre os palestrantes também estará o principal líder do presidente Jair Bolsonaro da região, o coronel Alfredo Menezes. O evento está sendo realizado e coordenado pelo Movimento Conservador do Amazonas e pretende reunir apoiadores e simpatizantes da direita conservadora do Amazonas e estados vizinhos.

O deputado federal Daniel Silveira será a grande aposta do movimento para chamar atenção do público para o evento. A prisão do parlamentar, ocorrido em fevereiro de 2021, causou grande repercussão nacional na época, após Silveira ter divulgado um vídeo em que critica a atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

O membro do Movimento Conservador do Amazonas, Sérgio Kruke, informou que o evento vai contar, ainda, com a presença do pastor Wesley Ros, que disputará vaga de deputado federal em 2022, e o escritor Emílio Kerber, autor dos livros “O Mito – Os Bastidores da Alvorada”, e “O Mito II – O inimigo agora é outro”, que conta a trajetória da vida do presidente Bolsonaro e sua ascensão como chefe do executivo federal.