Amazonas

Com entrada gratuita, Amazonas Filarmônica apresenta noite de obras do romantismo no Teatro Amazonas

Com entrada gratuita, Amazonas Filarmônica apresenta noite de obras do romantismo no Teatro Amazonas

Por michael

28/08/2025 às 14:24

Amazonas Filarmônica

Com entrada gratuita, Amazonas Filarmônica apresenta noite de obras do romantismo no Teatro Amazonas – Foto: freepik

Notícias do Amazonas – A Amazonas Filarmônica realiza, nesta quinta-feira (28), um concerto especial no Teatro Amazonas, em Manaus, dedicado a grandes obras orquestrais do período romântico europeu. O espetáculo, com entrada gratuita, integra a programação do Governo do Estado voltada para a popularização da cultura na capital.

A apresentação tem início às 19h e duração de 1h45, incluindo um intervalo de 20 minutos, sendo indicada para maiores de 10 anos. O concerto conta com a regência do maestro Luiz Fernando Malheiro, diretor artístico da Amazonas Filarmônica, e solo do violinista cubano Onel Rodriguez.

Obras escolhidas

A noite começa com a Abertura Festival Acadêmico, de Johannes Brahms. Em seguida, será apresentado o Concerto para Violino nº 1 em sol menor, do alemão Max Bruch, dividido em três movimentos. O encerramento será com a Sinfonia nº 5 em fá maior, do compositor tcheco Antonín Dvorák, escrita em quatro movimentos.

Para o maestro Luiz Fernando Malheiro, o concerto é uma oportunidade de aproximar o público da música clássica de forma acessível.
“Apresentar obras de Brahms, Bruch e Dvorák é uma oportunidade única de aproximar o público da grande música clássica. Nossa programação semanal de popularização cultural tem o objetivo de permitir que mais pessoas tenham acesso aos espetáculos e conheçam toda a diversidade do trabalho realizado aqui no Amazonas”, destacou.

Projeto de popularização da cultura

Há três semanas, os Corpos Artísticos do Amazonas iniciaram uma agenda semanal de espetáculos gratuitos ou com ingressos a preços populares, no Teatro Amazonas. O objetivo é ampliar o público e estimular a formação de plateia.

Na semana anterior, a Amazonas Filarmônica apresentou composições de Bach, Beethoven e Bruch, também com grande participação do público.

“O público amazonense tem a oportunidade de acompanhar de perto a agenda intensa dos corpos artísticos do Estado, com apresentações que trazem os grandes clássicos da música orquestral. É uma programação pensada para ser acessível, permitindo que as pessoas desfrutem de concertos dessa magnitude de forma gratuita ou a preços simbólicos”, destacou o maestro Marcelo de Jesus.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

