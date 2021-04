Com entrega em Lábrea, ajuda humanitária do Governo do Amazonas já chegou a 12 municípios afetados pela cheia

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Em Lábrea (a 702 quilômetros de Manaus), o Governo do Amazonas completou, na sexta-feira (09/04), a entrega de ajuda humanitária em 12 municípios em situação de emergência, pela cheia nas calhas dos rios Purus e Juruá. As ações em Lábrea foram acompanhadas pelo governador Wilson Lima e fazem parte da Operação Enchente, que também inclui fornecimento de água potável, operações de crédito e anistia de dívidas, entre outros apoios para população afetada.

Somente em cestas básicas, já foram entregues mais de 15 mil para famílias de 12 municípios. Em Lábrea, foram entregues 2 mil cestas básicas, 2 mil litros de gasolina, 3,5 mil litros de diesel e 800 botijas de 8kg. O Estado concedeu anistia de dívidas em 186 operações de crédito com a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), no montante de R$ 1,4 milhão, auxiliando produtores e empreendedores nos setores primário, secundário e terciário.

Lábrea foi o quarto município, entre os situados nas calhas do Purus e Juruá, onde o governador coordenou as ações da Operação Enchente entre quinta e sexta-feira (08 e 09/04).

“Nesses últimos dois dias, nós estivemos nas calhas do Juruá e Purus. Nós estamos levando ajuda humanitária, liberando crédito e, em alguns casos, naqueles municípios que decretaram situação de emergência, nós estamos perdoando as dívidas, porque esse pequeno produtor ou comerciante não vai ter condições de pagar essa operação de crédito, que foi feita na nossa Afeam. É uma série de ações que nós estamos implementando para ajudar o amigo do interior, nesse momento que é tão complicado”, disse Wilson Lima.

Para Lábrea, o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), em parceria com a Afeam, entregou cerca de R$ 700 mil em Crédito Solidário. Em dois dias, os benefícios concedidos totalizam o valor de R$ 1,8 milhão, sendo, além de Lábrea, R$ 250 mil em Canutama, R$ 600 mil em Carauari e R$ 250 mil em Tapauá. Foram quase 900 beneficiários.

O programa do Governo do Estado disponibiliza o acesso ao crédito de forma orientada e desburocratizada, para promover o resgate social e econômico a pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social e econômica.

Operação Enchente – Nos últimos dois dias, a Operação Enchente esteve nos municípios de Juruá e Carauari, na calha do Juruá, e em Tapauá, Canutama e Lábrea, na calha do Purus.

Em fevereiro, nos dias 26 e 27, as ações da operação foram aos municípios de Eirunepé, Envira e Guajará, na calha do Juruá, e Boca do Acre e Pauini, na calha do Purus.

Em 12 de março, a equipe esteve em Eirunepé, Itamarati, Envira e Ipixuna, também na calha do Juruá. A operação já percorreu todos os municípios do Juruá e praticamente todos localizados no Purus. Toda a operação conta com um investimento inicial estimado em R$ 67 milhões.

Fomento – Por meio do FPS, o governador Wilson Lima também entregou materiais permanentes no valor de R$ 103.671,25 mil para a Associação da Prelazia de Lábrea – Centro Esperança. A parceria foi firmada por meio do edital 001/2019.

Aparelhos de climatização de ambiente, mesas, bancos e bebedouros, equipamentos de informática e instrumentos musicais estão entre os materiais repassados, para possibilitar um ambiente mais favorável ao desenvolvimento de atividades e à melhoria dos serviços ofertados pela instituição.

“Essa ajuda é uma maravilha porque nós somos dependentes, não temos recursos próprios. A ajuda tem vindo da Espanha, Inglaterra e o governo tem ajudado sempre, porque sabe o excelente trabalho social que é feito”, disse o bispo da prelazia, Santiago Sánches Sebastian.

A entidade atende cerca de 350 famílias e aproximadamente 1.400 pessoas indiretas, oferecendo serviço de proteção social especial básica, realizando atividades de contraturno escolar como aulas de artes, bordado, culinária, crochê, costura, curso informática, aula de música, esporte, h

orta e tecelagem.

Educação – Em Lábrea, o governador assinou um convênio com a prefeitura do município para a reforma da Escola Estadual (EE) Professora Thomé de Medeiros Raposo. O valor do convênio é de R$ 3.660.682,82. A unidade atende a 861 alunos dos ensinos Médio Regular e Mediado por Tecnologia. As obras na escola foram paralisadas em 2015 e, atualmente, o prédio está passando por deterioração e vandalismo. O município de Lábrea conta com cinco unidades estaduais e um total de 4.427 alunos.

Sistema viário – Wilson Lima também anunciou que vai recuperar o sistema viário da cidade. O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região metropolitana de Manaus (Seinfra), já está elaborando o projeto que prevê a aplicação de dois tipos de pavimento, rígido e flexível, de acordo com o tipo o de solo das vias que serão trabalhadas.

*Com informação da Assessoria de Imprensa